Richard Garriott ridiventa Lord British: riprenderà il controllo della Ultima dopo 35 anni

Richard Garriott , il game designer che ha dato vita alla serie Ultima , nonché una delle figure fondamentali per la nascita e lo sviluppo del gioco di ruolo elettronico, ha confermato ufficialmente che tornerà presto in possesso dei diritti sul franchise, finora nelle mani di Electronic Arts . Ultima è considerata, a buona ragione, una delle saghe videoludiche più influenti di tutti i tempi, che ha contribuito a fissare molti dei canoni del genere che ci portiamo dietro ancora oggi. Pensate solo al sistema morale di Ultima IV , per avere un esempio rapido che dimostra il punto.

Dove tutto ebbe inizio

La questione diritti ha origine nel 1992, quando Garriott vendette la serie a EA insieme al suo studio, Origin Systems, per 30 milioni di dollari. Nel corso degli anni Novanta il publisher pubblicò diversi capitoli, tra cui l'MMO Ultima Online e il disastroso Ultima IX, ma nel 2000 decise di cancellare tutti i progetti di Origin e Garriott lasciò l'azienda. In realtà Ultima Online è rimasto attivo, anche se in forma molto dimessa. A distanza di oltre vent'anni, comunque, la serie da lui creata tornerà finalmente sotto il suo controllo.

A renderlo possibile è la Section 203 del Copyright Act statunitense, che riconosce agli autori il diritto di revocare, dopo 35 anni, i trasferimenti di copyright effettuati in passato. Per Ultima quel termine scade tra pochi mesi, e il designer ha già inviato la comunicazione a EA. "Ho venduto Origin a Electronic Arts nel 1992, e negli Stati Uniti esiste una legge sul copyright davvero strana secondo cui, se sei il titolare originario di un copyright e lo cedi o lo vendi a un editore o a un altro soggetto, dopo 35 anni puoi semplicemente riprenderlo", ha spiegato Garriott a Jesse Petrilla.

Il designer ha poi chiarito come funzioni la procedura: "Non serve alcun trasferimento di denaro. Basta avvisarli un anno prima. Così ad aprile di quest'anno ho detto a Electronic Arts: "a proposito, mi riprenderò i diritti di Ultima", e loro hanno risposto: "sì, sappiamo che questa è la legge. Agiremo di conseguenza"".