VisionQuest, la recensione della miniserie Marvel su Disney+

In questo senso, la trilogia cominciata da Jac Schaeffer e ora completata da Terry Matalas, che passa pure dal film Doctor Strange nel Multiverso della Follia , rappresenta un'isola felice per coerenza e propositi, che allarga l'universo cinematografico Marvel e al contempo offre una prospettiva insolita da cui guardare alcuni personaggi minori che, nel tempo, sono diventati tra i più amati dai fan.

L'idea è sempre quella: una distribuzione meno dispersiva del pubblico, che non è risultato particolarmente ricettivo alla scelta di raccontare una storia verticale in TV oltre che al cinema, se non altro perché diventa difficile anche per le sfere alte stare dietro a tutte le sottotrame, che finiscono per accavallarsi e contraddirsi un po' come succede anche nei fumetti che le ispirano.

VisionQuest è finita e con essa finisce temporaneamente anche un pezzo di storia dei Marvel Studios. È quasi poetico; il dipartimento televisivo è iniziato proprio con WandaVision nel 2021 e arriva a uno stop momentaneo con una serie che completa quella storia: se escludiamo la terza stagione di Daredevil Rinascita in uscita la prossima primavera, Marvel Television si ferma fino a data da destinarsi o, comunque, fino alla prossima saga del Marvel Cinematic Universe.

La ricerca di Visione

È buffo perché è stata proprio la miniserie WandaVision a mettere in risalto due personaggi come Wanda Maximoff e Visione, inizialmente solo comprimari illustri nei film degli Avengers grazie anche alle interpretazioni iconiche di Elizabeth Olsen e Paul Bettany: ispirandosi alle loro leggendarie storie editoriali, i creatori della serie TV hanno reso loro giustizia, trasformandoli in due supereroi amatissimi da pubblico e critica. Amatissimi e sfortunati, tuttavia, dato che la loro storia è stata segnata da continue tragedie. Un'ottima premessa, insomma, per raccontare i supereroi nei momenti di maggiore difficoltà: Wanda è l'incarnazione del motto "da grandi poteri derivano grandi responsabilità" e anche grandi pressioni psicologiche, mentre l'androide Visione, alla ricerca della propria umanità, sarebbe piaciuto molto a Philip K. Dick.

James Spader e Paul Bettany in una scena di VisionQuest

Lo ritroviamo, infatti, alle prese con una crisi d'identità vera e propria, ma non è il Visione nato in Avengers: Age of Ultron, quello che ha sollevato il martello Mjolnir e che portava nella fronte la Gemma della Mente. No, questo è il Visione bianco ricostruito dallo SWORD in cui il Visione immaginario nell'Esa di Westview ha riversato i suoi ricordi prima di scomparire insieme ai suoi figli Billy e Tommy nel finale di WandaVision. Confusi? Ci sta.

La maggior parte della storia si svolge infatti nella sua mente o, meglio, nello spazio virtuale in cui Visione ha radunato le svariate intelligenze artificiali sviluppate da Tony Stark che abbiamo conosciuto in questi vent'anni di Marvel Cinematic Universe, da EDITH a Friday, passando proprio per quell'Ultron che scopriamo essere stato "scaricato" prima di essere distrutto alla fine di Avengers: Age of Ultron. Un James Spader più istrionico del solito torna a interpretarlo in carne e ossa, senza prestargli soltanto la voce, dato che tutte queste IA assumono fattezze umane nel mondo immaginario dell'androide.

VisionQuest dà forma alle varie IA di Tony Stark comparse nei film precedenti del MCU

Visione, tormentato da un'identità che non sente sua, deve fare i conti con il Paladino (Todd Stashwick), un cacciatore di taglie assunto da un misterioso individuo che cerca di arrivare al nostro protagonista, e col ritorno di suo figlio Tommy, apparentemente "reincarnatosi" all'improvviso in un ragazzo di diciotto anni interpretato dal discreto Ruaridh Mollica. Forse sta proprio in questo passaggio uno dei problemi di VisionQuest, e cioè che a questo punto alcuni aspetti di questa storia inverosimile sono meno stupefacenti di quanto lo sono stati durante WandaVision e Agatha All Along. In quest'ultima, per esempio, gli autori hanno giocato con le aspettative degli spettatori nei confronti del personaggio interpretato da Joe Locke fino alla fine, impiattando con cura il colpo di scena sulla sua identità.

In VisionQuest, invece, sappiamo fin dall'inizio in che direzione si sta muovendo la storia, soprattutto se si sono letti i fumetti che hanno ispirato questi personaggi, dunque i colpi di scena - che non sono pochi - tendono ad avere un impatto minore e a focalizzarsi su elementi completamente diversi dello show, per esempio le lealtà di comprimari e antagonisti o la vera identità - un po' deludente, a essere del tutto onesti - del Cliente che muove tutte le pedine dietro le quinte. Ne risulta quindi una serie vagamente più lenta a carburare, che nei primi episodi sembra arrancare, ma che nella seconda metà finalmente mette l'acceleratore per consegnarci un finale clamoroso.