VisionQuest, la recensione della miniserie Marvel su Disney+

VisionQuest è finita e con essa finisce temporaneamente anche un pezzo di storia dei Marvel Studios. È quasi poetico; il dipartimento televisivo è iniziato proprio con WandaVision nel 2021 e arriva a uno stop momentaneo con una serie che completa quella storia: se escludiamo la terza stagione di Daredevil Rinascita in uscita la prossima primavera, Marvel Television si ferma fino a data da destinarsi o, comunque, fino alla prossima saga del Marvel Cinematic Universe.
L'idea è sempre quella: una distribuzione meno dispersiva del pubblico, che non è risultato particolarmente ricettivo alla scelta di raccontare una storia verticale in TV oltre che al cinema, se non altro perché diventa difficile anche per le sfere alte stare dietro a tutte le sottotrame, che finiscono per accavallarsi e contraddirsi un po' come succede anche nei fumetti che le ispirano.
In questo senso, la trilogia cominciata da Jac Schaeffer e ora completata da Terry Matalas, che passa pure dal film Doctor Strange nel Multiverso della Follia, rappresenta un'isola felice per coerenza e propositi, che allarga l'universo cinematografico Marvel e al contempo offre una prospettiva insolita da cui guardare alcuni personaggi minori che, nel tempo, sono diventati tra i più amati dai fan.
La ricerca di Visione
È buffo perché è stata proprio la miniserie WandaVision a mettere in risalto due personaggi come Wanda Maximoff e Visione, inizialmente solo comprimari illustri nei film degli Avengers grazie anche alle interpretazioni iconiche di Elizabeth Olsen e Paul Bettany: ispirandosi alle loro leggendarie storie editoriali, i creatori della serie TV hanno reso loro giustizia, trasformandoli in due supereroi amatissimi da pubblico e critica. Amatissimi e sfortunati, tuttavia, dato che la loro storia è stata segnata da continue tragedie. Un'ottima premessa, insomma, per raccontare i supereroi nei momenti di maggiore difficoltà: Wanda è l'incarnazione del motto "da grandi poteri derivano grandi responsabilità" e anche grandi pressioni psicologiche, mentre l'androide Visione, alla ricerca della propria umanità, sarebbe piaciuto molto a Philip K. Dick.
Lo ritroviamo, infatti, alle prese con una crisi d'identità vera e propria, ma non è il Visione nato in Avengers: Age of Ultron, quello che ha sollevato il martello Mjolnir e che portava nella fronte la Gemma della Mente. No, questo è il Visione bianco ricostruito dallo SWORD in cui il Visione immaginario nell'Esa di Westview ha riversato i suoi ricordi prima di scomparire insieme ai suoi figli Billy e Tommy nel finale di WandaVision. Confusi? Ci sta.
La maggior parte della storia si svolge infatti nella sua mente o, meglio, nello spazio virtuale in cui Visione ha radunato le svariate intelligenze artificiali sviluppate da Tony Stark che abbiamo conosciuto in questi vent'anni di Marvel Cinematic Universe, da EDITH a Friday, passando proprio per quell'Ultron che scopriamo essere stato "scaricato" prima di essere distrutto alla fine di Avengers: Age of Ultron. Un James Spader più istrionico del solito torna a interpretarlo in carne e ossa, senza prestargli soltanto la voce, dato che tutte queste IA assumono fattezze umane nel mondo immaginario dell'androide.
Visione, tormentato da un'identità che non sente sua, deve fare i conti con il Paladino (Todd Stashwick), un cacciatore di taglie assunto da un misterioso individuo che cerca di arrivare al nostro protagonista, e col ritorno di suo figlio Tommy, apparentemente "reincarnatosi" all'improvviso in un ragazzo di diciotto anni interpretato dal discreto Ruaridh Mollica. Forse sta proprio in questo passaggio uno dei problemi di VisionQuest, e cioè che a questo punto alcuni aspetti di questa storia inverosimile sono meno stupefacenti di quanto lo sono stati durante WandaVision e Agatha All Along. In quest'ultima, per esempio, gli autori hanno giocato con le aspettative degli spettatori nei confronti del personaggio interpretato da Joe Locke fino alla fine, impiattando con cura il colpo di scena sulla sua identità.
In VisionQuest, invece, sappiamo fin dall'inizio in che direzione si sta muovendo la storia, soprattutto se si sono letti i fumetti che hanno ispirato questi personaggi, dunque i colpi di scena - che non sono pochi - tendono ad avere un impatto minore e a focalizzarsi su elementi completamente diversi dello show, per esempio le lealtà di comprimari e antagonisti o la vera identità - un po' deludente, a essere del tutto onesti - del Cliente che muove tutte le pedine dietro le quinte. Ne risulta quindi una serie vagamente più lenta a carburare, che nei primi episodi sembra arrancare, ma che nella seconda metà finalmente mette l'acceleratore per consegnarci un finale clamoroso.
Cosa vedere prima di VisionQuest
- Iron Man
- Avengers: Age of Ultron
- Captain America: Civil War
- Avengers: Infinity War
- Avengers: Endgame
- WandaVision
- Doctor Strange nel multiverso della follia
- Agatha All Along
Un pesce di nome Wanda
Oltre a possedere una messinscena splendida - anche soltanto la "casa" di Visione, così curata e reminiscente dell'impronta visiva in WandaVision - bisogna dire che VisionQuest è un trionfo di citazioni e riferimenti al Marvel Cinematic Universe, una produzione che, dopo tante serie e miniserie più slegate, torna a dare un senso a questo immaginario condiviso. Lo show di Terry Matalas ripesca dal passato remoto del MCU personaggi comparsi in Iron Man del 2008, si ricollega agli eventi cardine degli ultimi anni, non si spaventa a menzionare eroi illustri o momenti iconici - magari accompagnandoli con brevissimi flashback - e soprattutto ruota fortemente intorno alla serie TV che ha cominciato tutto, WandaVision.
Lo spettro di Wanda Maximoff alias Scarlet Witch è un po' la chiave di tutta la storia, tant'è che gli scrittori hanno probabilmente forzato un passaggio (come fa Visione a sapere che Wanda è morta a Wundagore?) per aiutare gli spettatori a seguire una narrativa disseminata in anni di film e televisione. Alla fine, VisionQuest è un'altra storia sul lutto, che hanno dovuto elaborare prima Wanda, poi Agatha, ora Visione, ma è ancora una volta anche una storia sulla famiglia, su quella che ci è data e su quella che scegliamo di avere. In quest'ottica si incastra alla perfezione una schiera di comprimari che trovano tutti un momento per brillare di luce propria, dalle IA che condividono lo spazio mentale di Visione al nuovo "frenemy" Paladino, passando per l'interesse sentimentale di Thomas, Lisa Molinari ovvero Coat of Arms nei fumetti, interpretata da Lauren Morais, e Jocasta, una nuova minaccia robotica doppiata e interpretata da T'Nia Miller.
Inutile dire che il mattatore per eccellenza in questo circo è James Spader. Il suo Ultron è incredibile, già "memabile" in mille modi diversi e profondamente stratificato. Lui e il Visione di Bettany sono protagonisti di alcuni tête-à-tête memorabili e abbiamo apprezzato il fatto che lo "scontro finale" di turno non si sia risolto nella solita scazzottata piena di effetti speciali, sebbene VisionQuest ne faccia ampio uso, pur sfruttandoli con la giusta moderazione. L'ultimo episodio della miniserie, in particolare, impiega perfettamente la sua maggiore durata (oltre 1 ora) per chiudere la vicenda in maniera efficace e toccante, pur aprendo le porte all'imminente futuro del Marvel Cinematic Universe con una scena dopo i titoli di coda da non perdere.
VisionQuest, insomma, è un gran bello show, forse uno scalino sotto WandaVision per creatività e varietà di situazioni, e uno sopra Agatha All Along solo solo per la sua maggiore interconnessione con l'universo cinematografico Marvel. Se la prima serie TV di Jac Schaeffer giocava con le aspettative degli spettatori e i format televisivi, e la seconda usava la teatralità e una prospettiva completamente diversa per stupire, quella di Terry Matalas sfrutta il linguaggio (fanta)informatico per raccontare dilemmi assolutamente umani e condivisibili, e il tutto senza dimenticare la storia interconnessa che dovrebbe caratterizzare il Marvel Cinematic Universe ma, anzi, promuovendone lo sviluppo in vista di Avengers: Doomsday. Veramente tanto di cappello.
Conclusioni
Multiplayer.it
8.0
VisionQuest chiude alla grande la trilogia cominciata con WandaVision, gettando alcune basi per il futuro di questi personaggi nel Marvel Cinematic Universe, a cominciare probabilmente da Avengers: Doomsday il prossimo dicembre. È una serie eccentrica, recitata divinamente soprattutto da Bettany e Spader, che gioca meno con le aspettative degli spettatori - risultando forse un po' meno sorprendente - e più con le vere tematiche che vuole affrontare. Non è facilissima da approcciare, e gran parte del divertimento sta nel cogliere le innumerevoli citazioni ai film e alle serie che l'hanno preceduta, ma nella seconda metà centra perfettamente il bersaglio, rappresentando uno dei picchi più alti raggiunti dal ramo televisivo dei Marvel Studios.
PRO
- Le interpretazioni di Paul Bettany e James Spader
- La profonda interconnessione con il Marvel Cinematic Universe
- Le tematiche universali che affronta a modo suo
- La scena dopo i titoli di coda dell'ultimo episodio
CONTRO
- Qualche prova attoriale meno convincente
- Bisogna conoscere bene il MCU per cogliere ogni sfumatura
- Colpi di scena più prevedibili rispetto a WandaVision e Agatha All Along