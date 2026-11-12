La videocamera DJI Osmo Pocket 4P è in super sconto su AliExpress: risparmia con il seguente codice

Su AliExpress è attualmente disponibile la videocamera DJI Osmo Pocket 4P a 559,89 €, ma con il codice ITD1180 potrai risparmiare altri 80 €. Specifichiamo che per il momento lo sconto PayPal non è più disponibile, ma ti suggeriamo di controllare ugualmente. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link .

Doppia fotocamera e stabilizzatore a tre assi

Si tratta di un prodotto perfetto per i creatori di contenuti e per chi ha bisogno di una videocamera in grado di registrare video di alta qualità. La fotocamera grandangolare per i paesaggi passa a quella medio-tele, perfetta per i ritratti, mentre il sensore CMOS e la gamma dinamica di 17 stop garantiscono dettagli vividi. La stabilizzazione a 3 assi con ActiveTrack consente di catturare riprese nitide ovunque tu vada, mantenendo il soggetto sempre al centro, anche con zoom 12x.

Infine, puoi registrare video in slow motion a 4K/240fps con la grandangolare e a 4K/200fps con la medio-tele per una nitidezza impeccabile. Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e i prezzi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici sono particolarmente richiesti e tendono a non essere più disponibili dopo poco tempo, quindi ti suggeriamo di approfittarne.