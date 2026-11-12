La videocamera DJI Osmo Pocket 4P è in super sconto su AliExpress: risparmia con il seguente codice

Su AliExpress è attualmente disponibile la videocamera DJI Osmo Pocket 4P a 559,89 €, ma con il codice ITD1180 potrai risparmiare altri 80 €. Specifichiamo che per il momento lo sconto PayPal non è più disponibile, ma ti suggeriamo di controllare ugualmente. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
Si tratta delle offerte Single's Day di AliExpress, valide fino al 18 novembre. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Doppia fotocamera e stabilizzatore a tre assi
Si tratta di un prodotto perfetto per i creatori di contenuti e per chi ha bisogno di una videocamera in grado di registrare video di alta qualità. La fotocamera grandangolare per i paesaggi passa a quella medio-tele, perfetta per i ritratti, mentre il sensore CMOS e la gamma dinamica di 17 stop garantiscono dettagli vividi. La stabilizzazione a 3 assi con ActiveTrack consente di catturare riprese nitide ovunque tu vada, mantenendo il soggetto sempre al centro, anche con zoom 12x.
Infine, puoi registrare video in slow motion a 4K/240fps con la grandangolare e a 4K/200fps con la medio-tele per una nitidezza impeccabile. Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e i prezzi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici sono particolarmente richiesti e tendono a non essere più disponibili dopo poco tempo, quindi ti suggeriamo di approfittarne.