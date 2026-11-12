The Witcher 3: Songs of the Past usa l'IA per la voce polacca di Geralt a causa dei problemi di salute del suo doppiatore

L'attore aveva già ripreso il ruolo in occasione dell'aggiornamento next-gen pubblicato nel 2022, ma ha raccontato che quelle sessioni di registrazione furono particolarmente impegnative dopo il lungo percorso di riabilitazione seguito all'ictus, che per un periodo lo aveva persino privato della capacità di parlare.

Come spiegato dallo studio a Game File, Rozenek ha comunque registrato tutte le nuove battute dell'espansione. Successivamente, il materiale è stato elaborato dalla società specializzata Respeecher , che ha adattato la voce dell'attore per renderla più simile a quella ascoltata nel gioco originale del 2015 .

CD Projekt RED ha confermato di aver utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per modificare il doppiaggio polacco di Geralt di Rivia nell'espansione The Witcher 3: Songs of the Past . La decisione è stata presa a causa delle conseguenze dell'ictus subito nel 2019 da Jacek Rozenek , storica voce del personaggio nella versione polacca del gioco.

Come è stata ricreata la voce del Geralt originale

"Lo scopo è che questa voce sia il più possibile vicina a quella di dodici anni fa", ha dichiarato Rozenek, aggiungendo di avere "grande fiducia" nei confronti degli autori della serie. Proprio il consenso dell'attore è uno degli aspetti su cui CD Projekt RED ha posto maggiore enfasi nel discutere il progetto.

Secondo Mikołaj Szwed, produttore della localizzazione presso CD Projekt RED, il team, dopo essersi reso conto che la voce di Rozenek non era più come nel 2015, ha fornito a Respeecher le registrazioni precedenti del doppiatore per creare un modello basato sulla sua interpretazione originale di Geralt. Il lavoro, tuttavia, non si sarebbe limitato all'applicazione di un semplice filtro vocale: la società ha spiegato che sono state necessarie decine di ore per addestrare i modelli e correggere i difetti generati dall'IA.

Szwed ha inoltre riconosciuto le preoccupazioni etiche che spesso accompagnano queste tecnologie, sostenendo però che questo rappresenti un esempio di utilizzo responsabile ed etico dell'intelligenza artificiale, reso possibile dal consenso dell'attore e motivato esclusivamente dalle sue condizioni di salute.

Non si tratta nemmeno della prima collaborazione tra CD Projekt RED e Respeecher. Lo studio aveva già impiegato tecnologie simili nell'espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077 per ricreare la voce polacca di Viktor Vektor dopo la morte dell'attore Miłogost Reczek, operazione effettuata con l'autorizzazione della sua famiglia.

Per quanto riguarda il futuro della serie, la tecnologia non dovrebbe essere necessaria in The Witcher 4. Secondo quanto riferito, l'attuale timbro più profondo di Rozenek si adatterebbe bene a un Geralt più anziano e segnato dal tempo.