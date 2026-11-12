Roger Jr. entra in Tekken 8 con il Season Pass 3

Roger Jr. amplia il roster di TEKKEN 8: il personaggio è già disponibile in accesso anticipato per i possessori del Season Pass 3 e arriverà per tutti gli altri giocatori il 17 novembre 2026.

Roger Jr. entra nel roster di Tekken 8, portando con sé il particolare stile di combattimento che lo ha reso uno dei personaggi più riconoscibili della serie. Del resto è un canguro, quindi non è possibile confonderlo con altri. Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che il personaggio è disponibile in accesso anticipato per i possessori del Season Pass 3, mentre tutti gli altri giocatori potranno acquistarlo a partire dal 17 novembre 2026. Insieme al nuovo combattente arriva anche l'annuncio di una seconda collaborazione tra Tekken 8 e NIKE, che introdurrà dei contenuti a tema.

Roger Jr nei trailer Conosciuto anche con il soprannome di "Pocket Commander", Roger Jr. ha debuttato nella serie con Tekken 5. La sua storia è legata a una vicenda familiare piuttosto movimentata: dopo aver affrontato il padre, responsabile del tradimento della madre, viene ingiustamente accusato della distruzione di un edificio della G Corporation. Da quel momento, lui e sua madre decidono di vendicarsi di chi li ha aggrediti e dei vertici della compagnia. In TEKKEN 8 il personaggio combatte utilizzando il Commando Wrestling, uno stile che combina attacchi dinamici e mosse ispirate al wrestling professionistico. Le sue tecniche sono pensate per mettere sotto pressione gli avversari e permettergli di resistere agli attacchi durante gli scontri. Bandai Namco ha pubblicato anche un nuovo trailer dedicato al personaggio e una starter guide per illustrarne le caratteristiche. Roger Jr. è il terzo combattente associato al Season Pass 3 a essere presentato, dopo Bob e Kunimitsu. Il pass includerà anche Yujiro Hanma, di cui sapremo più dettagli in futuro.