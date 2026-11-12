Nothing svela il suo nuovo dispositivo IA: niente schermo e tre tasti misteriosi

Nothing ha svelato ulteriori indizi sul suo nuovo dispositivo basato sull'intelligenza artificiale, caratterizzato dall'assenza di uno schermo e dalla presenza di tre tasti fisici. Il debutto è previsto a dicembre.

Nothing continua a fornire nuovi indizi sul suo prossimo dispositivo basato sull'intelligenza artificiale. Dopo aver condiviso un primo teaser che mostrava soltanto una piccola parte del design, senza rivelare particolari significativi, l'azienda ha pubblicato un nuovo video che permette di osservare il prodotto più da vicino. Il dispositivo ha l'aspetto di un piccolo gadget, non presenta uno schermo ed è dotato di tre tasti fisici. Per scoprire tutte le sue caratteristiche non bisognerà comunque attendere molto: il debutto ufficiale è infatti previsto per il mese di dicembre.

Il gadget di Nothing potrebbe puntare sui comandi vocali? Il nuovo video è stato condiviso direttamente dal CEO di Nothing, Carl Pei, che su X ha accompagnato il filmato con una singola frase: "Il contesto non vive all'interno di una chat". La clip dura appena pochi secondi, ma permette di osservare meglio il dispositivo. Si tratta apparentemente di un gadget dalla struttura metallica, privo di schermo e caratterizzato da due indicatori luminosi, uno verde e uno arancione, oltre a un pulsante bianco con un cerchio rosso al centro, che ricorda il classico tasto di registrazione. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Al momento Nothing non ha ancora fornito dettagli sulle possibili funzionalità del prodotto. Tuttavia, l'assenza di uno schermo e gli elementi visibili lasciano pensare a un dispositivo progettato per interagire con un assistente basato sull'intelligenza artificiale attraverso i comandi vocali. Resta da capire se potrà funzionare in maniera completamente indipendente dallo smartphone e quale sarà concretamente la sua modalità di utilizzo. Sono ancora sconosciuti anche il prezzo e le eventuali misure adottate per tutelare la privacy degli utenti, un aspetto particolarmente importante se il dispositivo sarà effettivamente in grado di registrare audio.