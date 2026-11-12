Final Fantasy VII Rebirth e The Adventures of Elliot trainano Square Enix: cresciuti ricavi e profitti

Secondo i dati, il gruppo giapponese ha incrementato il fatturato del 21,1% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, mentre l'utile operativo è cresciuto del 42,2%. Ancora più significativi i risultati della divisione Digital Entertainment , che comprende il settore videoludico: in questo caso i ricavi sono aumentati del 33,7%, mentre il profitto operativo ha registrato un incremento del 63,5%.

Square Enix ha registrato una crescita dei ricavi e dei profitti nella prima metà dell'anno fiscale che si concluderà a marzo 2027. I risultati finanziari consolidati, pubblicati l'11 novembre, mostrano un andamento positivo soprattutto per la divisione dedicata ai videogiochi, sostenuta dalle vendite delle nuove produzioni e dal contributo di quelle di catalogo.

I contributi maggiori

A contribuire maggiormente alla crescita è stata la divisione HD, dedicata ai giochi per PC e console. Tra i prodotti che hanno sostenuto i risultati figurano Final Fantasy VII Rebirth, arrivato su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X e S nel giugno 2026, e The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. A questi si sono aggiunte le vendite dei titoli già presenti nel catalogo, un segmento sul quale Square Enix intende continuare a investire anche nei prossimi anni.

Anche il comparto dedicato agli MMO ha registrato un andamento positivo, con una crescita sia dei ricavi sia dei profitti operativi. In questo caso, l'aumento dell'attività degli utenti è stato favorito dall'annuncio della nuova espansione di Final Fantasy XIV, che ha contribuito a mantenere vivo l'interesse verso il gioco.

Risultati positivi sono arrivati anche dal settore mobile e dai giochi per browser. I profitti sono aumentati rispetto all'anno precedente, soprattutto grazie a Dissidia Duellum Final Fantasy e Dragon Quest Smash/Grow.