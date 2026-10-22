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Final Fantasy VII Rebirth per PS5 è su Amazon al minimo storico: un'esperienza ancora più immersiva

Tra le offerte di Amazon troviamo Final Fantasy VII Rebirth per PS5 a prezzo scontato. Si tratta del secondo capitolo del rifacimento Square Enix, con diverse novità e tanti contenuti secondari.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/10/2026
Final Fantasy VII Rebirth per PS5
Final Fantasy VII Rebirth
Final Fantasy VII Rebirth
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Su Amazon è attualmente disponibile Final Fantasy VII Rebirth per PS5 a 33,90 € rispetto al prezzo mediano di 40,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 17%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Tanti contenuti secondari e un combattimento evoluto

Come anticipato in apertura, si tratta del secondo capitolo del rifacimento Square Enix, in cui vestirai i panni di Cloud Strife insieme a Tifa e ai suoi compagni. Esplorerai le vaste e splendide regioni del mondo e potrai godere di alcuni miglioramenti pensati per offrirti un'esperienza ancora più coinvolgente, tra cui un sistema di combattimento evoluto e personalizzato.

Final Fantasy 7 Rebirth
Final Fantasy 7 Rebirth

Nel complesso, si tratta di un gioco che dovresti decisamente recuperare, se sei un appassionato del genere JRPG o se ami la serie in generale. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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