Final Fantasy VII Rebirth per PS5 è su Amazon al minimo storico: un'esperienza ancora più immersiva

Su Amazon è attualmente disponibile Final Fantasy VII Rebirth per PS5 a 33,90 € rispetto al prezzo mediano di 40,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 17%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Tanti contenuti secondari e un combattimento evoluto
Come anticipato in apertura, si tratta del secondo capitolo del rifacimento Square Enix, in cui vestirai i panni di Cloud Strife insieme a Tifa e ai suoi compagni. Esplorerai le vaste e splendide regioni del mondo e potrai godere di alcuni miglioramenti pensati per offrirti un'esperienza ancora più coinvolgente, tra cui un sistema di combattimento evoluto e personalizzato.
Nel complesso, si tratta di un gioco che dovresti decisamente recuperare, se sei un appassionato del genere JRPG o se ami la serie in generale. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.