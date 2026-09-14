Nuovo minimo storico per l'edizione fisica di Final Fantasy VII Rebirth: costa 37,21 €

Su Amazon è attualmente disponibile l'edizione fisica di Final Fantasy VII Rebirth per PS5 a 37,21 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Per correttezza, vogliamo anche comunicarti che l'edizione digitale è in offerta su PlayStation Store a 17,99 €, quindi spetterà a te scegliere la tua versione preferita.