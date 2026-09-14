Nuovo minimo storico per l'edizione fisica di Final Fantasy VII Rebirth: costa 37,21 €

Su Amazon è attualmente disponibile l'edizione fisica di Final Fantasy VII Rebirth per PS5 a 37,21 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Per correttezza, vogliamo anche comunicarti che l'edizione digitale è in offerta su PlayStation Store a 17,99 €, quindi spetterà a te scegliere la tua versione preferita.
Un'esperienza ancora più immersiva
Si tratta del secondo capitolo del rifacimento Square Enix, con alcuni miglioramenti volti a offrirti un'esperienza ancora più godibile. Vivrai l'odissea di Cloud Strife, Tifa e i suoi compagni e scoprirai le vaste e splendide regioni del mondo. Inoltre, sono stati aggiunti tantissimi contenuti secondari che sapranno intrattenerti ulteriormente, oltre a poter godere di un sistema di combattimento evoluto e personalizzato. La resa del mondo e delle sequenze originali supera ogni aspettativa.
Tuttavia, sappi che alcuni elementi potrebbero risultare ripetitivi, oltre a non esserci un vero e proprio balzo grafico rispetto al predecessore. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.