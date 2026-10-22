La serie TV Amazon di Mass Effect va ancora avanti nonostante la chiusura di BioWare

Come abbiamo visto, in seguito all'acquisizione di Electronic Arts dal gruppo composto dal PIF dell'Arabia Saudita, da Silver Lake e da Affinity Partners la compagnia è entrata in una ristrutturazione che appare alquanto profonda , portando anche alla chiusura di Bioware e alla cancellazione del nuovo Mass Effect , ma probabilmente anche altri team e franchise storici potrebbero essere intaccati dall'operazione, come The Sims e Skate , tra gli altri.

Nonostante la clamorosa chiusura di BioWare abbia portato alla cancellazione del nuovo videogioco di Mass Effect , il franchise in qualche modo va avanti e la serie TV annunciata da Amazon prosegue la produzione presso Prime Video.

C'è ancora spazio per un nuovo Mass Effect, ma in TV

Non c'è ancora una tempistica precisa sull'uscita della serie TV di Mass Effect, che potrebbe essere ancora piuttosto lontana considerando che la produzione è ancora alle prime fasi. Lo scorso novembre, durante la celebrazione dell'N7 Day, BioWare parlava infatti di una scrittura ancora in atto.

L'intenzione di Amazon MGM sembra essere improntata sulla volontà di proporre una storia che possa risultare interessante anche per i non videogiocatori, o comunque a coloro che non conoscono la serie e il suo universo di riferimento.

"Il team di sceneggiatori sta lavorando a pieno ritmo e abbiamo già chiarito molti aspetti su come la serie si inserisca nel canone di Mass Effect e su quale sia la sua collocazione rispetto al nuovo gioco", si leggeva nel blog a dicembre 2025.

"La serie esplorerà una storia completamente nuova all'interno della linea temporale dell'universo e sarà ambientata dopo la trilogia originale. Non sarà una rivisitazione della storia del comandante Shepard - perché, dopotutto... quella è la VOSTRA storia, non è vero?"

Purtroppo, la parte concernente gli eventuali collegamenti con il nuovo videogioco non potrà essere apprezzata, considerando la cancellazione del progetto, ma quantomeno la traduzione in forma televisiva dovrebbe sopravvivere.

D'altra parte, c'è da dire che non è questa la prima volta che Amazon riesce a portare avanti un titolo ormai defunto sul fronte videoludico, considerando che nella serie animata Secret Level è ancora presente un episodio dedicato a Concord.