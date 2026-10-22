Mass Effect 5 era "un grande gioco", dice una ex sceneggiatrice di BioWare

La decisione è stata comunicata da EA in modo quasi sbrigativo, confinata in un singolo paragrafo all'interno di una lunga lettera aperta diffusa il 21 ottobre 2026: "Nel concentrarci su queste opportunità più ampie, avevamo un piccolo team in BioWare al lavoro sulla fase iniziale di sviluppo di Mass Effect. Abbiamo preso la decisione di non procedere oltre con questo progetto , il che comporta la chiusura dello studio e della nostra sede di Edmonton. BioWare è uno studio leggendario che ha contribuito a definire il genere dei giochi di ruolo, e non abbiamo preso questa decisione a cuor leggero."

La voce degli autori: "Stavamo realizzando un grande gioco"

A stretto giro dall'annuncio, diversi autori coinvolti nella scrittura del defunto progetto hanno affidato ai social le proprie riflessioni. Tra questi figura Catherynne M. Valente, scrittrice bestseller del New York Times, intervenuta su Twitter in risposta a un utente che definiva l'industria "fondamentalmente a pezzi" per l'incapacità di dare un seguito a saghe leggendarie: "Noi avevamo capito come farlo. Stavamo lavorando a un grande gioco. Giusto per precisare."

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La scrittrice ha inoltre chiarito di non aver preso parte in alcun modo allo sviluppo di Dragon Age: The Veilguard, Mass Effect: Andromeda o Anthem, rimarcando con ironia di non essere "la personificazione di BioWare".

Dettagli ancora più approfonditi sono giunti dal pluripremiato autore di fantascienza Derek Künsken, il quale ha pubblicato un lungo thread rivelando di aver lavorato al progetto a fasi alterne negli ultimi cinque anni, potendo parlarne solo ora proprio a causa della scomparsa dello studio:

"Nelle prossime settimane avrò maggiore chiarezza su ciò che potrò raccontare riguardo a ciò che ho fatto, visto e appreso. Spero sia qualcosa di consistente, perché quello che stavamo preparando era davvero fantastico."

Künsken ha aggiunto di aver collaborato a stretto contatto proprio con Valente per delineare storia, personaggi, lore e la componente fantascientifica del titolo, definendo l'esperienza come la collaborazione più stimolante e produttiva di tutta la sua carriera.