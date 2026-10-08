Secondo Mark Darrah il flop di Dragon Age: The Veilguard è legato alle uscite annuali richieste da EA a BioWare

Il fallimento commerciale di Dragon Age: The Veilguard sarebbe legato, almeno in parte, alla pressione di Electronic Arts su BioWare perché pubblicasse un titolo ogni anno e allo spostamento dei dirigenti più esperti su altri progetti. A sostenerlo è Mark Darrah , per anni lead developer della serie e a capo dello sviluppo di tutti i capitoli, che ha lasciato lo studio alla fine del 2020. In un nuovo video su YouTube ha ricostruito perché e come il gioco sia arrivato al lancio facendo un risultato deludente al punto da aver ucciso la serie.

I problemi

Il primo problema indicato da Darrah riguarda la leadership. "Il progetto è andato avanti senza i suoi dirigenti più esperti mentre io ero su Anthem, dal 2017 al 2019", ha spiegato. In quel periodo, quindi, il gioco è stato privo della guida di chi conosceva meglio la serie, e questo ha pesato sulla sua evoluzione.

A ciò si sono aggiunti i continui rinvii. Secondo Darrah, le date di uscita sono state spostate più volte, ma mai abbastanza in avanti da permettere al team di rendere il gioco pubblicabile. "Il gioco ha passato molto tempo davvero vicino alla sua data di uscita percepita", ha raccontato. "Ha cambiato data molte volte, e la conseguenza è stata che il team si è sempre trovato abbastanza a ridosso dell'ultima di tante scadenze". Pur essendo slittato "moltissimo", è stato rimandato a "piccoli passi" e non con un margine più ampio e sensato. In questo modo la squadra non ha mai potuto avere una visione d'insieme: "Non c'è mai stato un momento in cui una scadenza fosse lontana nel futuro", ricorda Darrah, "e in cui le cose potessero essere riprese, riviste, demolite e osservate sotto una luce completamente nuova".

Secondo l'ex lead, queste difficoltà nascono e si sono aggravate a causa della necessità, per BioWare, di adeguarsi alla logica di annualizzazione delle uscite di EA. In sostanza, il publisher voleva un titolo dello studio ogni anno, un obiettivo difficile da conciliare con la realizzazione di giochi di ruolo di grandi dimensioni. A un certo punto, ha ricordato Darrah, il programma di BioWare prevedeva uscite annuali, a partire dal 2013, di Dragon Age: Inquisition, Mass Effect: Andromeda, Anthem e quello che allora veniva chiamato semplicemente Dragon Age 4. Le cose non sono andate così, e i ritardi accumulati da ciascun progetto hanno prodotto un effetto domino che, almeno in parte, ha portato The Veilguard a uscire alla fine del 2024, trovando un'accoglienza freddissima.