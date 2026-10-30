Dragon Age poteva seguire la strada di Baldur's Gate 3, ma BioWare ne scelse un'altra

La serie Dragon Age avrebbe potuto seguire un percorso simile a quello fatto da Baldur's Gate 3, arrivando a proporre un gioco di ruolo fantasy profondo e articolato, capace magari di conquistare un vasto pubblico. A sostenerlo è Mark Darrah, storico responsabile della serie BioWare, secondo cui lo studio canadese ha progressivamente abbandonato la direzione intrapresa con Dragon Age: Origins per concentrarsi su produzioni più semplici e accessibili.

In un'intervista concessa a Eldorado, Darrah ha riflettuto sulle differenze tra il percorso seguito da BioWare e quello di Larian Studios, che con Baldur's Gate 3 ha ottenuto un importante successo commerciale e numerosi riconoscimenti. Secondo l'ex sviluppatore, BioWare avrebbe avuto tutte le possibilità di realizzare un gioco capace di raggiungere risultati analoghi, ma le sue scelte creative e le richieste del publisher hanno indirizzato il franchise verso un modello differente.