Lo sparatutto di John Romero è stato salvato da un nuovo publisher dopo il taglio di Xbox

Lo sparatutto in prima persona non ancora annunciato di John Romero, rimasto orfano di un editore dopo la rottura degli accordi con Xbox, ha ufficialmente trovato una nuova casa. A confermarlo è stato lo stesso co-creatore di Doom e Quake, nonché co-fondatore della storica id Software: intervistato dalla redazione di VGC durante i giorni della Gamescom Asia, l'autore ha annunciato di aver siglato una nuova intesa editoriale e di aver richiamato a bordo parte del team precedentemente licenziato. Romero Games aveva confermato di aver perso i finanziamenti per il progetto a causa del ritiro improvviso da parte del committente, poi identificatosi in Microsoft, nell'ambito della vasta ondata di licenziamenti che ha colpito la divisione gaming del colosso di Redmond. Una decisione che aveva fatto temere la chiusura totale dello studio, ridottosi temporaneamente all'osso.

Dal crollo al salvataggio della proprietà intellettuale Il blocco dei fondi ha avuto un impatto devastante sull'organico, costringendo lo studio a un ridimensionamento drastico: dai 110 sviluppatori iniziali, la struttura si era ridotta a sole 5 persone. Tuttavia, a differenza di altre produzioni finite sotto l'egida dei grandi colossi, Romero Games deteneva il pieno controllo dei diritti dell'opera. Brenda e John Romero A spiegare la dinamica è stato lo stesso Romero: "L'anno scorso ci siamo ritrovati senza fondi, come capitato a molti altri nel settore, e abbiamo dovuto spendere del tempo per capire cosa fare. Alla fine ci siamo resi conto che non potevamo mantenere tutti a tempo indefinito; li abbiamo tenuti con noi il più a lungo possibile nel tentativo di trovare risorse per finire il gioco, ma man mano che il tempo passa e le persone se ne vanno, quel gioco lì non puoi più costruirlo. Eravamo 110 persone e siamo scesi a cinque. Avevamo questo grande gioco tra le mani e possediamo al 100% ogni cosa: il nome, la proprietà intellettuale, l'intera componente artistica, la grafica, il codice e tutto il resto. Dovevo quindi ideare un nuovo gioco che potesse impiegare il più possibile di quel materiale, così da partire con un netto vantaggio." La svolta è arrivata grazie alle conoscenze personali dell'autore: contattato un conoscente nell'ambiente, l'accordo con il nuovo publisher è stato formalizzato rapidamente, sebbene identità dell'editore e tempistiche dell'annuncio ufficiale rimangano per ora sotto stretto riserbo.