AMD aumenta ancora i prezzi delle GPU Radeon: rincari attesi da novembre 2026

Dopo gli aumenti registrati negli ultimi mesi per diversi componenti hardware, AMD sarebbe pronta ad adeguare nuovamente i prezzi delle proprie GPU , trasferendo ai partner commerciali parte dei maggiori costi di approvvigionamento. Secondo le informazioni riportate dalla fonte di filiera ChannelGate, la revisione dovrebbe entrare in vigore a novembre 2026 e riguardare inizialmente il prezzo dei componenti forniti ai produttori di schede video.

AMD, aumentano i costi delle GPU e delle memorie GDDR6

L'adeguamento riguarderebbe il pacchetto composto da GPU e memoria GDDR6 che AMD vende ai propri partner, ovvero i produttori incaricati di realizzare le schede video complete di PCB, sistema di alimentazione e dissipatore. Si tratta di una distinzione importante, perché AMD non stabilisce direttamente il prezzo finale di ogni modello commercializzato dai diversi marchi.

L'articolo di ChannelGate

I costi dei processori grafici e dei chip di memoria rappresentano una parte consistente della spesa necessaria per produrre una scheda video. Di conseguenza, anche variazioni relativamente contenute nei prezzi di questi componenti possono incidere sul costo complessivo del prodotto. I produttori potrebbero assorbire inizialmente una parte dell'aumento, ma un rincaro delle forniture rischia di riflettersi progressivamente sui listini destinati ai consumatori.

ChannelGate segnala inoltre che i prezzi delle memorie GDDR6 sarebbero aumentati tra l'8% e il 10% nel terzo trimestre del 2026. Una dinamica che avrebbe spinto AMD a rivedere nuovamente i costi anche per il quarto trimestre dell'anno.

Non è ancora possibile stabilire quanto questo incremento si tradurrà sui prezzi delle schede video. Un aumento dell'8-10% delle memorie, infatti, non comporta necessariamente una variazione equivalente del prezzo finale di una GPU, dal momento che il costo della memoria rappresenta soltanto una componente dell'intero prodotto.

Le possibili conseguenze riguarderebbero soprattutto la famiglia Radeon RX 9000, che secondo la fonte presenta una disponibilità commerciale migliore rispetto alle generazioni precedenti. Una maggiore presenza nei negozi potrebbe rendere più evidente l'impatto del nuovo listino sui prezzi effettivamente praticati.

Va considerato anche il tempo necessario affinché le nuove condizioni di fornitura raggiungano i distributori e i rivenditori. Gli eventuali rincari non dovrebbero quindi comparire immediatamente sugli scaffali, ma potrebbero diventare visibili nel corso delle settimane successive all'adeguamento di novembre.

Il nuovo aumento arriva in una fase già complicata per il mercato delle schede video, condizionato dalle oscillazioni dei prezzi delle memorie e dalla domanda di componenti destinati anche ai sistemi per l'intelligenza artificiale. Per chi sta valutando l'acquisto di una Radeon, sarà importante monitorare l'andamento dei listini nelle prossime settimane, distinguendo gli aumenti effettivi dalle semplici variazioni temporanee dei prezzi nei negozi.