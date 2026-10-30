Hunter: The Reckoning - Deathwish mostra la creazione del personaggio in un nuovo video

NACON e lo studio di sviluppo Teyon hanno presentato un nuovo video dedicato a Hunter: The Reckoning - Deathwish , mostrando il sistema di creazione del personaggio che sarà alla base dell'esperienza di gioco.

Uno degli aspetti centrali di Hunter: The Reckoning - Deathwish è la natura dei protagonisti. I giocatori non vestiranno i panni di supereroi invincibili, ma interpreteranno esseri umani comuni chiamati ad affrontare minacce soprannaturali. In questo contesto, la costruzione del personaggio e le sue caratteristiche avranno un ruolo importante per la sopravvivenza.

La personalizzazione comincia dall'aspetto fisico. Partendo da modelli predefiniti, sarà possibile modificare diversi elementi, tra cui corporatura, acconciatura, abbigliamento, tatuaggi e cicatrici. Questi dettagli contribuiranno a definire l'identità del cacciatore, prima ancora di stabilirne le capacità.

Il sistema di gioco riprenderà le regole della quinta edizione del gioco di ruolo da tavolo. Chi preferisce iniziare rapidamente potrà scegliere uno degli archetipi predefiniti, mentre chi desidera un maggiore controllo potrà creare il proprio personaggio da zero. La progressione è stata progettata per risultare accessibile, mantenendo al tempo stesso diverse possibilità di specializzazione.

Gli attributi influenzeranno direttamente le abilità disponibili. Investire punti nella Forza, per esempio, permetterà di migliorare capacità collegate come Lotta, Mischia o Intimidazione. In questo modo, sarà possibile sviluppare un personaggio orientato allo scontro diretto oppure privilegiare approcci differenti, basati sulla diplomazia, sulla furtività o sulla conoscenza dell'occulto.

Le abilità avranno conseguenze anche durante gli eventi di gioco, attraverso prove basate sul lancio dei dadi, una meccanica familiare agli appassionati dei giochi di ruolo tradizionali. Un personaggio particolarmente carismatico potrà convincere qualcuno a evitare uno scontro, mentre un investigatore più attento sarà in grado di individuare indizi importanti per proseguire nell'indagine.

Prima di iniziare la propria avventura, sarà inoltre necessario scegliere virtù e difetti, elementi che rappresenteranno punti di forza e debolezze del protagonista, influenzandone il percorso.

"Il cuore di qualsiasi gioco di ruolo risiede nella possibilità per il giocatore di rendere davvero proprio il personaggio", ha dichiarato Piotr Latocha, direttore del gioco presso Teyon. "Per questo volevamo realizzare un sistema di creazione profondo, ma allo stesso tempo molto accessibile". Lo sviluppatore ha aggiunto che ogni scelta, dall'aspetto alle abilità, influenzerà la capacità di sopravvivere nel mondo ostile del gioco. Hunter: The Reckoning - Deathwish è previsto nel 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC attraverso Steam. Al momento, gli sviluppatori non hanno comunicato una data di uscita più precisa.