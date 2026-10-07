Hunter: The Reckoning – Deathwish, la notte è il momento migliore per dare la caccia alle creature dell'ombra

In Hunter: The Reckoning - Deathwish la notte non è semplicemente il momento della giornata in cui si svolgono le missioni, ma vuole diventare una presenza costante e minacciosa. Il nuovo post pubblicato dagli sviluppatori parte proprio da questa idea, ricordando come le leggende metropolitane possano iniziare come semplici storie e trasformarsi lentamente in qualcosa di inquietante e reale. Per un Hunter, però, scoprire cosa si nasconde dietro il cosiddetto velo cambia completamente il modo di guardare il mondo.

Una vita di sacrifici

Le normali serate trascorse con gli amici appartengono ormai al passato. Dopo aver scoperto l'esistenza delle creature che si muovono nell'ombra, il protagonista deve limitare i rapporti con le persone care per evitare che possano diventare bersagli delle sue prede. I suoi unici compagni sono ora gli altri membri della sua Cell, mentre il lavoro consiste nel rintracciare e abbattere una Quarry dopo l'altra. La prima regola, spiega il testo, è semplice: "non correre rischi inutili", perché la caccia è già abbastanza pericolosa senza aggiungerne altri.

Una delle situazioni raccontate porta il protagonista in una vecchia villa abbandonata, apparentemente uscita da un film dell'orrore. La presenza di alcune luci accese nel seminterrato suggerisce però che l'edificio non sia affatto deserto. Qui il cacciatore scopre che anche un gruppo di individui dal volto coperto sta cercando qualcosa. Non è chiaro se siano collegati alla Quarry, se siano Ghoul, se stiano cercando di attirare l'attenzione di qualcuno che vive nell'ombra o se siano semplicemente dei teppisti annoiati. Il protagonista riesce comunque a recuperare ciò che gli serve senza farsi scoprire.

La ricerca prosegue quindi verso un'azienda che si occupa di carne, dove il protagonista cerca informazioni su alcuni ritrovamenti sospetti. Il testo sottolinea un'altra regola fondamentale per chi svolge questo mestiere: "non fidarti di nessuno". Una semplice esitazione negli occhi del direttore può infatti essere sufficiente per capire che qualcosa non quadra. Il cacciatore decide così di infiltrarsi nell'edificio, mettendo alla prova le proprie capacità di furto e intrusione, ma finisce per imbattersi negli uomini del governo, costringendolo a una fuga attraverso le fogne e il fango.