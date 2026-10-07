Nuovi dettagli sul film di Death Stranding: il regista mostra la ricerca delle ambientazioni per le riprese

Sui propri canali social, Sarnoski ha condiviso uno scatto che lo ritrae con la t-shirt ufficiale del gioco, ripubblicando un filmato di Scola che mostra panorami spettacolari ricchi di cascate e distese di muschio : uno scenario che ricrea in modo fedele le atmosfere del videogioco.

L'adattamento cinematografico di Death Stranding compie un passo fondamentale verso l'inizio effettivo delle riprese. Il regista Michael Sarnoski si trova attualmente in Islanda per i sopralluoghi delle ambientazioni che faranno da sfondo alla pellicola, affiancato dal direttore della fotografia Pat Scola.

Il progetto prende forma in un momento cruciale per la saga: Kojima ha infatti recentemente precisato di non essere intenzionato a guidare in prima persona lo sviluppo di un eventuale terzo capitolo videoludico di Death Stranding , lasciando tuttavia la porta aperta all'ipotesi che un altro autore possa realizzarlo basandosi sui suoi concetti.

e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi

Realizzata in collaborazione con la celebre casa di produzione A24 e con il pieno supporto del creatore del franchise Hideo Kojima, la pellicola racconterà una storia del tutto inedita ambientata all'interno dello stesso universo narrativo. Il film introdurrà un gruppo di personaggi completamente nuovo, anche se Sarnoski ha lasciato intendere che non mancheranno le comparse di volti noti amati dai fan.

Finestra d'uscita e le speranze per il cast

Al momento non è stata ancora comunicata una data di lancio ufficiale per il film di Death Stranding. Qualora la fase di ripresa principale dovesse prendere il via nel corso del prossimo anno, una finestra di debutto fissata per il 2028 appare una stima del tutto verosimile.

I dettagli sulle attrici e gli attori coinvolti rimangono ancora riservati, ma con l'accelerazione della pre-produzione le prime notizie sul cast non dovrebbero tardare ad arrivare. Nel frattempo, Norman Reedus ha già espresso pubblicamente l'interesse a riprendere il ruolo di Sam Porter Bridges anche nell'adattamento cinematografico, sebbene la sua presenza non sia ancora stata confermata ufficialmente.

Kojima, per ora, continua il lavoro su OD e Physint.