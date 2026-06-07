Il regista di Death Stranding ci aggiorna sul film e sui nuovi personaggi che inserirà

Sarnoski si sta occupando della regia e della sceneggiatura per A24, mentre Hideo Kojima è uno dei produttori.

Michael Sarnoski, regista e sceneggiatore, ha parlato con IGN Live e ha speso qualche momento per raccontare alcuni dettagli sul film di Death Stranding , il videogioco di Kojima Productions che ci porta in un futuro apocalittico nel quale il nostro protagonista deve collegare l'America consegnando pacchi.

Le parole del regista del film di Death Stranding

Sarnoski ha detto: "Al momento sto scrivendo la sceneggiatura e spero di aver quasi finito, e sono davvero entusiasta di tuffarmici dentro. Ho parlato molto con Kojima e A24 a riguardo. Hanno letto una bozza. Stiamo lavorando insieme ad alcune revisioni, e sembrano tutti super entusiasti e felici del risultato."

"Kojima è stato davvero generoso nel lasciarmi giocare nel suo mondo, dandomi però la libertà di raccontare una storia con i miei personaggi e nel mio angolo di questo universo, pur rimanendo fedele al gioco e facendo qualcosa che piacerà molto ai fan. Quindi finora è stato un ottimo processo e sono davvero entusiasta di condividerlo."

Sarnoski ha anche dichiarato: "Sono rimasto colpito dal fatto che quando ha letto la sceneggiatura, senza che avessi bisogno di parlargliene, conoscesse ogni singolo riferimento cinematografico. Era tipo: 'Oh, stai facendo un riferimento a Va e vedi (1985). L'ho notato. Mi piace.' Conosce il cinema incredibilmente bene. Quindi è stato davvero fantastico da vedere."

Sarnoski aveva precedentemente menzionato la sua intenzione di concentrarsi su nuovi personaggi con il suo film di Death Stranding. Ora ha ampliato la questione spiegando: "Questo è ciò che ho amato nel realizzare il film di Quiet Place: il fatto che, ok, posso giocare in questo mondo precostruito, ma posso avere i miei personaggi; posso esplorare qualcosa che sia significativo per me. Penso che in Death Stranding ci siano temi così fondamentali sulla connessione, sull'espressione e su tutte queste cose, che per me è stato facile trovare un personaggio che avesse senso in quel mondo e in cui potessi davvero immergermi."

Sarnoski ha aggiunto: "Potreste vedere apparire alcuni personaggi del gioco. Ma dà sicuramente la sensazione di qualcosa che potrebbe accadere parallelamente al gioco e onora ciò che accade in esso, pur essendo decisamente una cosa a sé stante."

Ecco infine la nostra recensione di Death Stranding 2: On the Beach.