Kirby Air Riders dice addio ad Halloween: Nintendo cancella l'evento, piuttosto che risolverne subito i problemi

L'iniziativa "Trick or Treat!" è stata sospesa a causa di blocchi improvvisi dello schermo durante le partite: la casa di Kyoto si scusa e promette di riproporre l'evento in futuro.

Brutte notizie per i giocatori di Kirby Air Riders che contavano di trascorrere il fine settimana gareggiando nell'evento a tema Halloween per sbloccare lo speciale copricapo spettrale: Nintendo ha infatti deciso di cancellare ufficialmente la manifestazione a causa di imprevisti problemi tecnici. L'evento, intitolato "Trick or Treat!", avrebbe dovuto svolgersi originariamente dal 28 ottobre fino al 4 novembre. Tuttavia, fin dalle prime partite disputate dalla community sono emerse pesanti criticità che hanno compromesso l'esperienza di gioco.

Schermate bloccate e partite interrotte: le cause della sospensione Numerosi utenti hanno segnalato la presenza di fastidiosi "freeze" improvvisi, con lo schermo che tendeva a bloccarsi a più riprese durante il gameplay. Un difetto particolarmente penalizzante per una produzione frenetica e basata sulla velocità come Kirby Air Riders, dove la fluidità visiva e la precisione dei riflessi sono determinanti per la riuscita delle gare. La problematica è stata documentata e condivisa pubblicamente online, con video esplicativi diffusi anche sulla piattaforma social Bluesky dall'utente TAHK0. Trovatasi nell'impossibilità di rilasciare una correzione immediata per arginare il glitch, Nintendo ha preferito interrompere del tutto le celebrazioni in corso.