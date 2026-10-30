Kirby Air Riders dice addio ad Halloween: Nintendo cancella l'evento, piuttosto che risolverne subito i problemi

Brutte notizie per i giocatori di Kirby Air Riders che contavano di trascorrere il fine settimana gareggiando nell'evento a tema Halloween per sbloccare lo speciale copricapo spettrale: Nintendo ha infatti deciso di cancellare ufficialmente la manifestazione a causa di imprevisti problemi tecnici.
L'evento, intitolato "Trick or Treat!", avrebbe dovuto svolgersi originariamente dal 28 ottobre fino al 4 novembre. Tuttavia, fin dalle prime partite disputate dalla community sono emerse pesanti criticità che hanno compromesso l'esperienza di gioco.
Schermate bloccate e partite interrotte: le cause della sospensione
Numerosi utenti hanno segnalato la presenza di fastidiosi "freeze" improvvisi, con lo schermo che tendeva a bloccarsi a più riprese durante il gameplay.
Un difetto particolarmente penalizzante per una produzione frenetica e basata sulla velocità come Kirby Air Riders, dove la fluidità visiva e la precisione dei riflessi sono determinanti per la riuscita delle gare. La problematica è stata documentata e condivisa pubblicamente online, con video esplicativi diffusi anche sulla piattaforma social Bluesky dall'utente TAHK0.
Trovatasi nell'impossibilità di rilasciare una correzione immediata per arginare il glitch, Nintendo ha preferito interrompere del tutto le celebrazioni in corso.
La comunicazione ufficiale di Nintendo
A chiarire la posizione della casa di Kyoto è stato un messaggio diffuso tramite i canali d'assistenza social del supporto giapponese di Nintendo:
"Abbiamo riscontrato un problema nell'evento attualmente in corso 'Trick or Treat!', durante il quale lo schermo si blocca temporaneamente nel corso dell'azione di gioco. Per questa ragione, cancelleremo l'evento in questione."
Nel comunicato, l'azienda si è scusata formalmente con gli utenti per l'inconveniente, rassicurando al contempo la base di giocatori: l'intenzione è infatti quella di riproporre l'evento a tema in un secondo momento, garantendo a tutti l'opportunità di riscattare la ricompensa commemorativa. Al momento non è stata comunicata una data precisa per il ritorno dell'evento, ma è lecito supporre che una nuova finestra di svolgimento verrà annunciata non appena i tecnici avranno risolto definitivamente l'anomalia.
Cambiando mondo di gioco, ricordiamo che la pallina rosa tornerà anche in Kirby and the World Beyond.