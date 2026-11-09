Masahiro Sakurai non usa l’IA generativa, ma avverte: rifiutarla del tutto potrebbe far restare indietro gli sviluppatori

L'intervento di Sakurai era legato all'uscita di Masahiro Sakurai's Thoughts on Games: Final, raccolta delle rubriche che il designer ha scritto per Famitsu, pubblicata il 6 novembre. Nel corso dell'incontro ha toccato diversi temi d'attualità per l'industria, tra cui appunto l'uso dell'IA.

Masahiro Sakurai non utilizza l'intelligenza artificiale generativa nello sviluppo dei suoi giochi, ma ritiene che escluderla del tutto potrebbe rivelarsi una scelta penalizzante . Il game designer, alla lavoro sulle serie Kirby e Super Smash Bros., ha affrontato il tema durante un evento sul palco del Famitsu 40th Anniversary Festival , tenutosi il 7 novembre ad Akihabara, a Tokyo. La rivista giapponese ha organizzato la manifestazione per celebrare il suo quarantennale, con panel e conferenze di vari protagonisti del settore, in parte trasmessi in diretta sul canale YouTube ufficiale.

Nessun utilizzo

Sakurai ha spiegato di non averla impiegata nemmeno per cercare nuove idee, e di non averla usata neppure per i suoi lavori più recenti, Kirby Air Riders compreso. Il motivo, a suo dire, è che nella risoluzione di un problema non si può inserire tutto in un prompt, e il rischio è ottenere un risultato approssimativo. "Non basta avere un'idea", ha osservato, perché entrano in gioco molti fattori: scadenze, un team in grado di realizzarla, la coerenza con i costi e così via. Non esclude che la tecnologia possa migliorare, fino a diventare utile anche per il brainstorming, ma per ora ritiene che non sia ancora a quel punto e dunque non la usa per nulla.

Anche sul fronte grafico il suo giudizio è prudente. Secondo Sakurai, l'IA "non si è ancora guadagnata la fiducia" degli sviluppatori e "non deve diventare uno strumento di sfruttamento". Per chi sviluppa, inoltre, creare tutto da sé resta ancora più rapido che affidarsi a questi strumenti.

Il designer ha però descritto anche il contesto in cui il settore si trova, definendo la produzione di videogiochi nell'epoca attuale "fin troppo impegnativa". A titolo di esempio ha ricordato che Kirby Air Riders ha richiesto un carico di lavoro dieci volte superiore rispetto a Kirby Air Ride. Negli ultimi tempi, ha aggiunto, diversi titoli continuano a chiudere in perdita per gli sviluppatori nonostante milioni di copie vendute.

Da qui la sua riflessione: "Se ci si ostina a rifiutare l'IA generativa perché la tecnologia non è affidabile, credo che si rischi di rimanere sempre più indietro. Rispetto a chi sviluppa i giochi in modo tradizionale, penso che chi usa l'IA senza alcuna esitazione possa creare molti più titoli. Quindi, non fare nulla potrebbe essere una cattiva idea". Visto però che il tema di "dove e come usare correttamente l'IA" è piuttosto complesso, Sakurai non si sbilancia su un eventuale utilizzo futuro e ribadisce di mantenere, per il momento, un approccio "cauto".