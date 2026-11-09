A ridosso di GTA 6 esplode Rob Run su Steam, nonostante le recensioni "contrastanti" e uso dell’IA

Nel catalogo di Steam non mancano i titoli multiplayer diventati virali, da Meccha Chameleon , che richiama il classico Prop Hunt, a titoli ormai affermati come Lethal Company . Ultimamente l'attenzione è finita su Rob Run , descritto nella sua pagina ufficiale come "un brutale crime sandbox con migliaia di giocatori". Viene definito da più parti come una versione rozza di GTA Online , che nei giorni di lancio di GTA 6 ha trovato una grossa risonanza. In realtà è qualcosa di più vicino al fenomeno dei giochi friendslop, che imperversano sulla piattaforma da qualche anno.

Il gioco non è però privo di caratteristiche controverse, come l'uso dell'IA riportato sulla pagina Steam : "L'IA è utilizzata nella creazione di alcuni elementi grafici". Inoltre le recensioni degli utenti risultano per ora nella media. Accanto a qualche commento positivo, ci sono anche molte critiche. Esattamente, le recensioni sono al 50% positive, con altrettante negative, su quasi 15.000.

L'idea di base è quella di proporre una versione virtuale di guardie e ladri: i giocatori vestono i panni di agenti di polizia oppure di criminali, creando situazioni che si prestano bene a clip divertenti e situazioni surreali da condividere con gli amici tramite social.

Le recensioni

Alcune sono sbrigative, come quella di chi si limita a scrivere "gioco spazzatura". Altre entrano nel dettaglio, soprattutto dell'esperienza in solitaria: "Giocare da soli è una lotta. Se non è una squadra di poliziotti, è una squadra di rapinatori che ti uccide". C'è poi chi lamenta di non riuscire nemmeno ad accedere ai server per giocare online, e non mancano, come prevedibile, segnalazioni sulle prestazioni. Il quadro non è però univocamente negativo: tra le recensioni favorevoli c'è chi apprezza il "buon concept" e il gameplay "divertente".

Chiaramente la sua diffusione è dovuta al fatto che sia gratis e che su PC non è ancora prevista uan conversione di GTA 6, pur sicuramente in lavorazione. Interessante il fatto che Rob Runha ammassato un picco massimo di 140.440 giocatori su Steam, che potrebbe crescere nelle prossime ore. Attualmente i giocatori sono più di 136.000 e Rob Run risulta essere l'ottavo più giocato sulla piattaforma.