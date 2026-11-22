Il duo indipendente Talha & Jack Co, cui dobbiamo Judero e Machina, ha pubblicato un nuovo trailer di Abide , il suo prossimo horror psicologico in prima persona realizzato in stop-motion . Il gioco, che sembra essere davvero inquietante, è in sviluppo per PC e Mac, ed è già possibile aggiungerlo alla lista dei desideri su Steam . Il filmato, il terzo dedicato al progetto, si apre con un'introduzione del co-sviluppatore Jack, che accompagna lo spettatore verso un trailer estremo e dai contenuti definiti "osceni". In effetti, gli autori avvertono che la visione è sconsigliata a un pubblico sensibile, consiglio che ci sentiamo di sposare.

Il trailer

La storia è ambientata nel ritiro isolato di St Boniface, immerso in una campagna all'apparenza idilliaca. Qui il giocatore incontra un gruppo eccentrico di criminali, individui inquietanti e anime smarrite, tutti ritenuti bisognosi di "riabilitazione", qualunque cosa questo significhi. Il luogo e i suoi residenti nascondono numerosi segreti: avventurandosi fuori dopo il coprifuoco, si potranno scoprire i dettagli dei vari ospiti e portare alla luce il loro passato.

Abide è diviso in due parti distinte, che creano contrasti e tensioni sia sul piano narrativo sia su quello del gameplay. L'alternanza tra giorno e notte permette di organizzare il proprio tempo nel ritiro, e le scelte del giocatore influiscono concretamente sul finale, sui segreti e sulla rigiocabilità.

Di giorno ci si dedica a indagini e relazioni, svolgendo diversi compiti insieme ai residenti, raccogliendo indizi e guadagnando la loro fiducia. Di notte, invece, prevale il terrore: si cercano risposte addentrandosi in luoghi proibiti, muovendosi di nascosto, spiando e cercando di sopravvivere, perché nel buio si annidano presenze inquietanti.