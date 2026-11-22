Tra le tante curiosità emerse dopo il lancio di GTA 6, una riguarda Lawrence Sullivan, l'uomo noto online come il "Joker della Florida". Dopo aver accusato Rockstar Games di essersi ispirata al suo aspetto senza autorizzazione e aver minacciato un'azione legale, Sullivan ha ora confermato di essere entrato ufficialmente nel cast del gioco.

Come forse ricorderete, nel primo trailer ufficiale di GTA 6 appare brevemente un NPC arrestato dalla polizia pieno di tatuaggi sul viso. I fan hanno ricollegato questa persona proprio a Lawrence Sullivan, un uomo arrestato due volte dalla polizia per possesso illegale di armi da fuoco e soprannominato il "Joker della Florida" per la sua vaga somiglianza al Joker del film Suicide Squad. Per questo motivo Sullivan ha minacciato di fare causa a Rockstar Games, chiedendo un risarcimento di 2 milioni di dollari, poi diventati ben 10 milioni di dollari.

Con il passare dei mesi, tuttavia, la sua posizione si ammorbidì, arrivando a dichiarare pubblicamente di essere interessato soprattutto a partecipare al progetto come doppiatore e promotore del gioco.