Tra le tante curiosità emerse dopo il lancio di GTA 6, una riguarda Lawrence Sullivan, l'uomo noto online come il "Joker della Florida". Dopo aver accusato Rockstar Games di essersi ispirata al suo aspetto senza autorizzazione e aver minacciato un'azione legale, Sullivan ha ora confermato di essere entrato ufficialmente nel cast del gioco.
Come forse ricorderete, nel primo trailer ufficiale di GTA 6 appare brevemente un NPC arrestato dalla polizia pieno di tatuaggi sul viso. I fan hanno ricollegato questa persona proprio a Lawrence Sullivan, un uomo arrestato due volte dalla polizia per possesso illegale di armi da fuoco e soprannominato il "Joker della Florida" per la sua vaga somiglianza al Joker del film Suicide Squad. Per questo motivo Sullivan ha minacciato di fare causa a Rockstar Games, chiedendo un risarcimento di 2 milioni di dollari, poi diventati ben 10 milioni di dollari.
Con il passare dei mesi, tuttavia, la sua posizione si ammorbidì, arrivando a dichiarare pubblicamente di essere interessato soprattutto a partecipare al progetto come doppiatore e promotore del gioco.
Il Joker della Florida ha ottenuto quello che desiderava
A quanto pare le sue richieste sono state accolte. In un recente video pubblicato sui social, Sullivan ha infatti annunciato di essere un doppiatore ufficiale di GTA 6, sostenendo di aver ottenuto un ruolo all'interno del gioco dopo anni di speculazioni sul suo coinvolgimento.
La sua presenza può essere effettivamente individuata nei crediti dell'opera, dove compare tra i doppiatori della popolazione locale. Il suo alter ego appare inoltre in uno dei video virali visualizzabili all'interno del social network fittizio del gioco, protagonista di una rissa con un altro uomo accusato di aver copiato il suo look, come possiamo vedere anche nel video qui sopra.
Insomma, quella che sembrava destinata a trasformarsi in una disputa legale si è conclusa in modo decisamente più positivo. Il Joker della Florida non solo compare in GTA 6, ma ha anche ottenuto l'opportunità di doppiare il personaggio ispirato alla sua immagine, trasformando una polemica diventata virale in una collaborazione ufficiale con Rockstar Games.