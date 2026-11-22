SNEG, editore londinese specializzato nel recupero di vecchi classici, ha annunciato l'arrivo su Steam e GOG di Warlords IV: Heroes of Etheria, Soldiers at War e Theocracy, tutti al debutto in formato digitale. Warlords IV costa 14,99 dollari o euro, con uno sconto di lancio del 20% che porta il prezzo a 11,99 dollari o euro. Soldiers at War e Theocracy costano 9,99 dollari o euro ciascuno, con uno sconto del 10% che li abbassa a 8,99 dollari o euro.
Warlords IV: Heroes of Etheria
Warlords IV: Heroes of Etheria, uscito originariamente nel 2003, unisce gioco di ruolo e strategia a turni.
Ideato da Steve Fawkner, creatore della serie, è l'ultimo capitolo principale della saga e ne snellisce la formula puntando su battaglie tattiche rapide. Il giocatore crea un eroe che incide in modo decisivo sulle sorti delle proprie imprese militari ed economiche, nella terra di Etheria, dove nani, elfi e orchi hanno ripreso le ostilità e le legioni di non morti di Lord Bane sono tornate. Si catturano città, si reclutano eserciti tra dieci fazioni e si fanno crescere le unità, con duelli uno contro uno in cui l'ordine di marcia scelto determina l'esito dello scontro. Il gioco offre dieci razze, sessanta unità, una campagna non lineare, mappe casuali e diverse condizioni di vittoria.
La nuova edizione supporta Steam Cloud e gli obiettivi Steam, il formato widescreen 16:9 senza bordi fino al 4K, l'editor di eroi e seguaci realizzato dalla community e la campagna Amthor, anch'essa creata dagli appassionati, con dieci scenari bonus inclusi nella cartella Extras.
Soldiers at War
Soldiers at War, del 1998, è un gioco di combattimento tattico a turni a livello di squadra, sviluppato da Random Games e pubblicato da SSI.
Il giocatore guida una squadra di otto soldati della Seconda guerra mondiale, equipaggiati con armi storicamente accurate, in una campagna di 18 scenari dal Nord Africa alla Germania. Ogni soldato dispone di oltre 40 azioni, dal camminare al lanciare granate, dallo sfondare porte al salire su carri armati inutilizzabili, fino al corpo a corpo con il coltello K-Bar, e nel corso del gioco accumula esperienza, gradi e medaglie. Tra gli scenari ci sono lo sbarco in Normandia e l'assalto a Montecassino, oltre a raid di commando e combattimenti casa per casa in città come Anzio e Cherbourg. È presente anche un editor per creare missioni personalizzate. La versione aggiornata migliora compatibilità e prestazioni su Windows moderni, supporta la risoluzione widescreen 1280x720 e introduce Steam Cloud e obiettivi.
Theocracy
Theocracy, del 2000, mescola strategia in tempo reale, grande strategia e gestione urbana.
Ambientato nel Messico del XV secolo, parte da una profezia che annuncia l'invasione spagnola entro cento anni: il giocatore deve unire le tribù azteche e trasformare una piccola provincia in una potenza in grado di respingere l'impero. Si prendono decisioni a livello macro e micro, si sviluppano città, si formano eserciti, si conquistano province e si lanciano incantesimi attraverso fede e sacrificio. Oltre alla modalità Profezia c'è la modalità Cronache, con otto scenari indipendenti. L'edizione riveduta funziona su Windows moderni e mantiene la risoluzione originale di 800x600, ma consente di scalarla con FSR 1; aggiunge inoltre Steam Cloud e obiettivi.