SNEG , editore londinese specializzato nel recupero di vecchi classici, ha annunciato l'arrivo su Steam e GOG di Warlords IV: Heroes of Etheria, Soldiers at War e Theocracy , tutti al debutto in formato digitale. Warlords IV costa 14,99 dollari o euro, con uno sconto di lancio del 20% che porta il prezzo a 11,99 dollari o euro. Soldiers at War e Theocracy costano 9,99 dollari o euro ciascuno, con uno sconto del 10% che li abbassa a 8,99 dollari o euro.

Warlords IV: Heroes of Etheria

Warlords IV: Heroes of Etheria, uscito originariamente nel 2003, unisce gioco di ruolo e strategia a turni.

Ideato da Steve Fawkner, creatore della serie, è l'ultimo capitolo principale della saga e ne snellisce la formula puntando su battaglie tattiche rapide. Il giocatore crea un eroe che incide in modo decisivo sulle sorti delle proprie imprese militari ed economiche, nella terra di Etheria, dove nani, elfi e orchi hanno ripreso le ostilità e le legioni di non morti di Lord Bane sono tornate. Si catturano città, si reclutano eserciti tra dieci fazioni e si fanno crescere le unità, con duelli uno contro uno in cui l'ordine di marcia scelto determina l'esito dello scontro. Il gioco offre dieci razze, sessanta unità, una campagna non lineare, mappe casuali e diverse condizioni di vittoria.

La nuova edizione supporta Steam Cloud e gli obiettivi Steam, il formato widescreen 16:9 senza bordi fino al 4K, l'editor di eroi e seguaci realizzato dalla community e la campagna Amthor, anch'essa creata dagli appassionati, con dieci scenari bonus inclusi nella cartella Extras.