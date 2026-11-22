Mentre i licenziamenti continuano a interessare l'industria dei videogiochi, con Ubisoft che ha annunciato 166 tagli tra gli studi di Montreal e Québec e i dipendenti di Rockstar Games che votano per sindacalizzarsi dopo il lancio di GTA VI , BioWare è stata definitivamente chiusa . In una nuova intervista con lo YouTuber Pembridge, l'ex executive producer Mark Darrah ha ripercorso gli anni trascorsi nello studio dopo l'acquisizione da parte di EA nel 2007, descrivendo un periodo segnato dalla scarsità di risorse e dalla sensazione di essere una specie di ripiego, senza prospettive reali.

Star Wars

Secondo Darrah, l'interesse di EA era rivolto soprattutto a Star Wars. "Volevano davvero Star Wars: Knights of the Old Republic e Battlefront, e BioWare Edmonton era parte dell'accordo", ha spiegato. "Per me, e per molte persone a Edmonton, era come se EA stesse comprando Knights of the Old Republic e Pandemic, con BioWare Edmonton inclusa come effetto collaterale". L'editore, attualmente di proprietà del Public Investment Fund (PIF): il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, cercava di avere anche un suo live service: "Prima di Destiny, il modello di successo era l'MMO, quindi EA voleva un MMO". Darrah aggiunge che l'investimento di EA in Star Wars: The Old Republic fu insufficiente.

Nei dodici mesi successivi all'acquisizione EA chiuse Pandemic Studios, mentre BioWare Edmonton continuò a produrre serie come Dragon Age e Mass Effect. I ripetuti ritardi di SWTOR, uscito nel 2011, esercitarono però una grossa pressione finanziaria sullo studio. L'MMO sarebbe poi diventato redditizio, ma non senza conseguenze per gli altri progetti. "Dragon Age 2 esiste perché The Old Republic stava slittando. EA ha puntato una pistola alla testa di BioWare dicendo: 'risolvete la situazione'", ricorda Darrah. Per colmare il vuoto di ricavi, lo studio dovette realizzare il nuovo capitolo in circa sedici mesi, un tempo ristrettissimo che costrinse a fare delle scelte drastiche.

La mancanza di risorse, secondo Darrah, rimase una costante fino alla chiusura. "Sotto EA non c'è mai stata abbondanza di risorse", afferma, nonostante EA sia tra i publisher più ricchi del settore e il suo CEO Andrew Wilson abbia guadagnato oltre 30 milioni di dollari nel 2025. "Se qualcuno otteneva risorse, era a spese di qualcun altro". L'ex produttore racconta le difficoltà del team di Dragon Age nell'ottenere ciò che invece era disponibile per quello di Mass Effect. Tra gli esempi cita Anthem e Dragon Age: The Veilguard: quest'ultimo fu in sviluppo per circa dieci anni, anche perché gran parte della dirigenza senior, Darrah compreso, fu spostata su Anthem per rispettare le scadenze.