Il co-fondatore di BioWare vorrebbe salvare Mass Effect e Dragon Age ottenendo i diritti da EA

Secondo l'ex dirigente, tuttavia, sarebbe possibile ottenere buoni risultati anche con budget più contenuti, puntando su un team esperto e su una gestione più disciplinata dello sviluppo. Una posizione che aveva già lasciato intendere come, almeno sulla carta, una rinascita della serie non fosse del tutto impossibile.

La vicenda nasce sulla scia della chiusura di BioWare e della cancellazione del nuovo Mass Effect , eventi che hanno dato vita al movimento #SaveMassEffect tra i fan. Nei giorni scorsi Oster aveva commentato la situazione spiegando come sviluppare un nuovo capitolo della serie richiederebbe probabilmente un investimento superiore ai 200 milioni di dollari , considerando le aspettative del pubblico nei confronti di una produzione tripla A moderna.

L'idea sta diventando qualcosa di più concreto?

Nelle ore e giorni successivi, però, le dichiarazioni di Oster hanno assunto toni decisamente più pratici. Attraverso una serie di messaggi pubblicati sui social, il co-fondatore di BioWare ha chiamato pubblicamente in causa James Ohlen, storico creative director che ha lavorato a titoli come Baldur's Gate, Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age: Origins e Neverwinter Nights, come pilastro di un possibile dream team di veterani per riportare in vita Mass Effect.

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"Il mio primo reclutamento sarebbe James Ohlen", ha scritto Oster. "Bisogna puntare al designer originale. James, vuoi unirti per salvare Mass Effect?". La risposta di Ohlen non si è fatta attendere: "Certo! L'opportunità di lavorare di nuovo su Dragon Age sarebbe un sogno."

Da quel momento la discussione si è allargata ben oltre il solo Mass Effect. Oster ha infatti spiegato che un eventuale progetto avrebbe senso soltanto ottenendo i diritti delle principali proprietà intellettuali di BioWare, comprese Dragon Age e altre serie storiche dello studio. In caso contrario, qualsiasi iniziativa finirebbe semplicemente per aumentare il valore economico delle IP rimaste nelle mani di EA.

L'ex sviluppatore ha inoltre affermato che il suo scenario ideale sarebbe una nuova BioWare focalizzata sui giochi di ruolo che hanno reso celebre lo studio, senza inseguire mode e modelli di business del momento.

L'aspetto più interessante è che Oster sembra star valutando concretamente la fattibilità dell'operazione. Nel fine settimana ha infatti raccontato di aver trascorso buona parte del suo tempo a elaborare scenari e proiezioni economiche in Excel per capire se un piano del genere possa realmente funzionare.

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La questione ha persino attirato l'attenzione della politica canadese. Dopo che il parlamentare Don Davies ha sostenuto pubblicamente che gli ex dipendenti di BioWare dovrebbero avere la possibilità, e persino un eventuale supporto governativo, per acquistare lo studio e gestirlo in autonomia, Oster ha risposto proponendo un confronto diretto sull'argomento.

Naturalmente siamo ancora molto lontani da un accordo concreto. Tra l'altro EA non ha mai mostrato particolare interesse a cedere le proprie proprietà intellettuali più importanti e non esistono indicazioni che facciano pensare a trattative già in corso. Tuttavia, il fatto che figure storiche come Oster e Ohlen stiano discutendo apertamente della possibilità di riacquisire Mass Effect e Dragon Age rappresenta probabilmente il segnale più concreto emerso finora dalla nascita delle campagne #SaveMassEffect e #SaveDragonAge.