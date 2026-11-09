Mass Effect avrebbe dovuto essere collegato alla serie TV di Amazon

L'eventuale futuro di Mass Effect potrebbe essere legato anche alla serie televisiva in lavorazione presso Amazon. A rivelarlo è Michael Gamble, ex project director ed executive producer di BioWare, che ha fornito un'interessante indicazione sul rapporto che sarebbe dovuto esistere tra il quinto capitolo della saga e il suo adattamento televisivo. I due progetti, infatti, erano stati concepiti per svilupparsi in maniera complementare, condividendo almeno in parte le rispettive direzioni narrative.
Complementari
La conferma è arrivata attraverso una risposta pubblicata da Gamble su X, in seguito alla domanda di un fan che chiedeva se la trama di Mass Effect Universe, nome con cui il progetto era conosciuto internamente, sarebbe stata utilizzata anche per la serie televisiva. L'ex dirigente di BioWare ha risposto che "entrambi erano pensati per completarsi a vicenda", lasciando intendere che le due produzioni avrebbero collaborato, mantenendosi reciprocamente aggiornate sulle scelte narrative.
La dichiarazione aggiunge un tassello interessante alle poche informazioni emerse sul progetto videoludico, soprattutto considerando che, secondo altre indiscrezioni, Mass Effect 5 avrebbe dovuto affrontare il tema del multiverso. Una delle possibilità previste sarebbe stata quella di consentire ai giocatori di spostarsi tra diverse linee temporali, anche se non sono stati divulgati dettagli sulle modalità con cui questa meccanica sarebbe stata implementata.
Una simile impostazione avrebbe potuto risolvere anche una delle questioni più delicate per il futuro della saga: la scelta di quale finale di Mass Effect 3 considerare canonico. Attraverso l'esistenza di universi paralleli, infatti, BioWare avrebbe potuto giustificare tutti i finali.
C'è futuro?
Resta invece meno chiaro lo stato della serie televisiva. Amazon e MGM avevano annunciato il progetto nel 2024, ma da allora le informazioni sono state piuttosto limitate. Le indiscrezioni più recenti indicano comunque che la produzione sarebbe ancora in sviluppo, con Doug Jung e Daniel Casey coinvolti nel ruolo di showrunner.
La dichiarazione di Gamble ha riacceso le speranze dei fan sulla possibilità di vedere proseguire il franchise in un'altra forma, anche se non rappresenta una garanzia sulla realizzazione della serie.
Resta soprattutto da capire quanto del lavoro narrativo sviluppato per il videogioco potrà sopravvivere nella produzione televisiva. Se i due progetti erano davvero concepiti per completarsi a vicenda, la serie Amazon potrebbe rappresentare una delle poche occasioni per conoscere almeno una parte della direzione che BioWare aveva immaginato per il futuro della saga.