NVIDIA apre un'indagine su Jensen Huang per i sospetti di spionaggio cinese

La vicenda coinvolge direttamente uno dei personaggi più influenti dell'industria tecnologica mondiale. NVIDIA è infatti al centro del mercato dei processori per l'intelligenza artificiale e Huang è diventato un interlocutore importante dell'amministrazione Trump, anche per le decisioni sulle esportazioni di chip avanzati verso la Cina.

NVIDIA ha avviato un'indagine indipendente per verificare se Jensen Huang, cofondatore e amministratore delegato dell'azienda, sia stato coinvolto in un'operazione di intelligence straniera . La decisione arriva dopo nuove rivelazioni sulla sua relazione con Alice Huang, imprenditrice cinese che, secondo le informazioni raccolte dalle autorità statunitensi, sarebbe stata reclutata dal governo di Pechino per avvicinare il dirigente e ottenere informazioni riservate.

L'indagine su Jensen Huang e i sospetti dell'intelligence statunitense

Secondo le ricostruzioni del New York Times riportate il mese scorso, le autorità statunitensi avevano iniziato a sorvegliare Alice Huang oltre un anno fa, sospettando che lavorasse per il ministero della Sicurezza di Stato cinese. Durante le attività di intelligence sarebbero emerse comunicazioni con un cittadino statunitense successivamente identificato in Jensen Huang. Gli investigatori avrebbero quindi individuato una relazione sentimentale tra i due. Alice Huang, conosciuta anche come Huang Le, non è parente del CEO di Nvidia, nonostante il cognome condiviso.

Jensen Huang fotografato con Alice Huang

La donna avrebbe cercato di sfruttare il rapporto personale per ottenere informazioni sull'azienda e, potenzialmente, influenzare le decisioni statunitensi sulle tecnologie per l'intelligenza artificiale. Si tratta tuttavia di sospetti che dovranno essere verificati: al momento non sono state dimostrate pubblicamente né una compromissione dei segreti industriali di NVIDIA né conseguenze per la sicurezza nazionale.

Il consiglio di amministrazione ha annunciato che l'indagine sarà affidata a un comitato composto da amministratori indipendenti, affiancati da consulenti legali esterni. Nella comunicazione ufficiale, NVIDIA ha precisato di non avere ragioni per ritenere che informazioni riservate dell'azienda o interessi di sicurezza nazionale siano stati compromessi. Huang ha dichiarato di sostenere pienamente la verifica e di voler collaborare. Durante l'indagine continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato.

Domenica 8 novembre Huang ha inviato una lettera ai dipendenti di NVIDIA, nella quale ha ammesso di essere stato infedele alla moglie e si è assunto la responsabilità delle proprie azioni. Il dirigente ha chiesto scusa alla famiglia, ai figli e ai colleghi, estendendo le proprie scuse anche al consiglio di amministrazione, ai partner e agli azionisti. Ha riconosciuto di non aver rispettato le responsabilità legate al proprio ruolo. Nella comunicazione, tuttavia, non ha indicato esplicitamente il nome della persona coinvolta.

Le ripercussioni dell'indagine si sono fatte sentire anche sui mercati. Lunedì 9 novembre le azioni NVIDIA hanno perso quasi il 5% nelle contrattazioni pre-market statunitensi, proseguendo la flessione della settimana precedente e raggiungendo i livelli più bassi degli ultimi mesi. Ai prezzi registrati in quel momento, la capitalizzazione del gruppo avrebbe potuto ridursi di circa 250 miliardi di dollari rispetto all'ultima chiusura.

La preoccupazione degli investitori riguarda soprattutto il ruolo centrale di Jensen Huang nella gestione dell'azienda: il fondatore detiene una quota del 3,6% e decine di dirigenti fanno direttamente riferimento a lui, mentre non emerge un successore naturale all'interno del gruppo. Il consiglio di amministrazione ha comunque ribadito la propria fiducia nel CEO e diversi analisti non ritengono probabile un suo allontanamento.

L'andamento sul mercato di NVIDIA

Le conseguenze sono arrivate anche in Corea del Sud, dove Madison Huang, figlia del fondatore e dirigente NVIDIA, ha annullato alcuni incontri con aziende locali previsti durante una visita a Seul. La conferenza NVIDIA AI Day, con circa 2.000 partecipanti attesi, dovrebbe invece svolgersi regolarmente. Per il momento non sembrano esserci ripercussioni sulle forniture: le azioni dei principali partner asiatici, tra cui TSMC, Samsung e SK Hynix, hanno chiuso la seduta in rialzo e il governo sudcoreano ha escluso interruzioni nelle consegne di GPU Nvidia già contrattualizzate.

Huang, 63 anni, è nato a Taiwan e si è trasferito negli Stati Uniti da bambino con la famiglia. Nel 1993 ha fondato NVIDIA, trasformandola in una delle società di maggior valore al mondo grazie al ruolo centrale delle sue GPU nell'addestramento e nell'esecuzione dei modelli di intelligenza artificiale. La vicenda assume una rilevanza politica anche per i rapporti tra il dirigente e Donald Trump. Nei mesi scorsi Huang aveva sostenuto la necessità di allentare alcune restrizioni sulle esportazioni di chip NVIDIA verso la Cina, riuscendo a ottenere aperture da parte dell'amministrazione statunitense.

Secondo il New York Times, Trump era stato informato già circa un anno fa dei sospetti su Alice Huang e dei suoi presunti legami con il governo cinese, ma aveva scelto di non intervenire. Domenica il presidente ha confermato di essere stato informato della vicenda, rispondendo di non pentirsi della propria decisione. Ha inoltre dichiarato di non aver parlato con Jensen Huang delle accuse. Per NVIDIA si apre ora una fase delicata: l'indagine dovrà chiarire se la relazione abbia rappresentato un rischio concreto per l'azienda e per la sicurezza statunitense, mentre il suo fondatore continuerà a guidare la società.