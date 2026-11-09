Warhammer Blood Bowl rinviato al 2027: gli sviluppatori vogliono migliorare ulteriormente il gioco

Warhammer Blood Bowl non arriverà più entro la fine del 2026. L'editore Slitherine ha annunciato il rinvio del gioco ai primi mesi del 2027 durante il Dominion Days, evento tenutosi a Berlino, modificando così il programma di lancio inizialmente previsto per il progetto. La nuova versione del gioco fantasy ispirato al celebre universo di Warhammer non aveva ancora una data di uscita precisa, ma il debutto completo era stato precedentemente fissato nel corso del prossimo anno.

Rifiniture in corso

La decisione sarebbe legata alla volontà di raggiungere un livello qualitativo adeguato prima della pubblicazione. In un comunicato, Slitherine ha spiegato che "la storia del gioco e i feedback ricevuti durante l'ultima sessione di test hanno rafforzato la convinzione del team che debba essere rifinito il più possibile. Deludere i fan non è un'opzione".

I test sono ancora in corso e hanno recentemente introdotto una nuova modalità chiamata Arena, pensata per mettere alla prova le capacità dei giocatori attraverso una serie di dieci incontri consecutivi. L'obiettivo è completare l'intera sequenza senza subire sconfitte e senza incappare in più di due pareggi. La modalità utilizza il formato Resurrection, una particolare variante nella quale le squadre tornano alla formazione iniziale al termine di ogni partita. Questo significa che non vengono mantenuti né i miglioramenti ottenuti dai giocatori né le eventuali perdite subite durante gli incontri precedenti.

Di conseguenza, la preparazione della squadra assume un'importanza particolare: non potendo contare sulla crescita dei propri atleti nel corso della competizione, sarà necessario partire con una formazione già sufficientemente competitiva per affrontare tutte le dieci partite.

Come già riportato, tutti i proprietari del precedente capitolo riceveranno automaticamente l'aggiornamento a Warhammer Blood Bowl senza dover sostenere ulteriori spese. Sarà inoltre mantenuto l'accesso alle squadre e agli oggetti cosmetici acquistati in precedenza.