Warhammer Blood Bowl sostituirà Blood Bowl 3: cosa succederà alle vostre valute e ai contenuti?

Il celebre adattamento videoludico del gioco da tavolo firmato Games Workshop si appresta ad affrontare una fase di profondo rinnovamento. Warhammer Blood Bowl, nuova versione del titolo sportivo e strategico pubblicata da Slitherine (subentrata al precedente editore Focus Home Interactive), è attualmente in fase di beta e si prepara a sostituire definitivamente Blood Bowl 3 nel corso di quest'anno.

Per rassicurare la community, la casa d'edizione ha confermato che tutti coloro che possiedono già Blood Bowl 3 riceveranno Warhammer Blood Bowl in modo del tutto gratuito. Chi desidera testare in anteprima le novità può già fare richiesta di partecipazione alla beta cliccando sul pulsante "Richiedi l'accesso" presente sulla pagina Steam del gioco.