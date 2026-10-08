Warhammer Blood Bowl sostituirà Blood Bowl 3: cosa succederà alle vostre valute e ai contenuti?

Il celebre adattamento videoludico del gioco da tavolo firmato Games Workshop si appresta ad affrontare una fase di profondo rinnovamento. Warhammer Blood Bowl, nuova versione del titolo sportivo e strategico pubblicata da Slitherine (subentrata al precedente editore Focus Home Interactive), è attualmente in fase di beta e si prepara a sostituire definitivamente Blood Bowl 3 nel corso di quest'anno.
Per rassicurare la community, la casa d'edizione ha confermato che tutti coloro che possiedono già Blood Bowl 3 riceveranno Warhammer Blood Bowl in modo del tutto gratuito. Chi desidera testare in anteprima le novità può già fare richiesta di partecipazione alla beta cliccando sul pulsante "Richiedi l'accesso" presente sulla pagina Steam del gioco.
Il trasferimento di Warpstone e contenuti acquistati
Il passaggio al nuovo capitolo ha però sollevato diversi dubbi tra gli appassionati, preoccupati in particolare per il destino della Warpstone, la valuta in-game impiegata per sbloccare elementi estetici e nuove squadre. Molti utenti si chiedevano infatti se fosse necessario spendere tutti i crediti accumulati prima della disattivazione di Blood Bowl 3.
A fare chiarezza sulla questione è intervenuto un rappresentante di Slitherine, confermando che i due titoli condivideranno il medesimo profilo utente: "I giocatori utilizzeranno lo stesso account BB su entrambi i giochi, quindi otterranno all'istante in WH BB tutti i cosmetici, le Warpstone e le squadre acquistate in BB3."
Il futuro delle squadre e le novità per il modello economico
Se da un lato la conservazione della Warpstone garantisce la salvaguardia degli acquisti passati, dall'altro Slitherine sta valutando modifiche strutturali alla gestione dei roster. Sebbene la valuta virtuale continuerà a essere utilizzata per l'acquisto di elementi cosmetici, il metodo di sblocco delle compagini sportive è ancora in fase di studio.
Il portavoce del publisher ha infatti ammesso che lo studio sta ancora riflettendo su come gestire l'integrazione delle nuove squadre. C'è quindi forse la possibilità di un ritorno al modello adottato in Blood Bowl 2, dove le formazioni aggiuntive venivano distribuite sotto forma di DLC dedicati.
Parlando sempre di Blood Bowl 3, tra il 70 e l'80% delle partite nelle Eternal Leagues è stato giocato in solitaria.