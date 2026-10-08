AMD porterà FSR 4 su APU, notebook da gioco e console portatili: ecco quando

AMD punta a estendere i benefici dell'upscaling basato su machine learning ben oltre le schede video dedicate. Nel corso di un incontro con la stampa a Seul, Jack Huynh, Senior Vice President e General Manager del Computing and Graphics Group di AMD, ha confermato che la tecnologia FSR 4 debutterà su APU, laptop da gioco e console portatili entro la fine del 2026.
L'obiettivo del produttore è coprire sia i chip già presenti sul mercato sia i prodotti di nuova generazione, evitando di restringere la funzionalità al solo hardware inedito. Per fare questo, AMD ha sviluppato un modello leggero e specifico di FSR 4, progettato tenendo conto dei vincoli prestazionali tipici delle grafiche integrate e focalizzato sul mantenimento di un'alta qualità visiva con una bassa latenza.
Un modello FSR 4 leggero e l'estensione del supporto
In merito alla strategia di distribuzione, Huynh ha spiegato che la compagnia sta seguendo una doppia strada: integrare il supporto sulle APU esistenti e introdurre contemporaneamente nuove soluzioni hardware predisposte per questa tecnologia.
"Espanderemo FSR 4 a tutta la nostra linea di prodotti, incluse le APU, i laptop da gioco e i dispositivi portatili, entro la fine di quest'anno."
Attualmente, la versione FSR 4.1 basata su machine learning è disponibile in via ufficiale sulle schede video dedicate della serie Radeon RX 9000 e RX 7000, mentre per l'architettura Radeon RX 6000 il supporto ufficiale è pianificato per il 2027 (sebbene modder e appassionati siano già riusciti a far girare FSR 4 su queste componenti e su diversi dispositivi portatili tramite modifiche ufficiose).
Supporto a RDNA 3.5 e i rumor sulle nuove APU Ryzen Z3
Le dichiarazioni di Huynh lasciano intendere l'arrivo di una variante speciale dedicata ad architetture come RDNA 3.5, impiegata nelle APU della linea Strix Point e Halo.
Secondo l'interpretazione della testata The Elec, la roadmap di AMD potrebbe prevedere il lancio di nuovi chip dotati di supporto nativo a FSR 4 già nei prossimi mesi. Tra le architetture più attese figura la serie RDNA4m, associata al SoC Ryzen Z3, il nuovo processore pensato per spingere le prestazioni delle console portatili di prossima generazione.
Ricordiamo infine che AMD continua a lavorare all'ottimizzazione del software Adrenalin per migliorare l'efficienza energetica dei dispositivi handheld. Segnaliamo inoltre che nuovi driver AMD sembrano contenere indicazioni sui chip di PS6 e Steam Deck 2.