AMD porterà FSR 4 su APU, notebook da gioco e console portatili: ecco quando

AMD punta a estendere i benefici dell'upscaling basato su machine learning ben oltre le schede video dedicate. Nel corso di un incontro con la stampa a Seul, Jack Huynh, Senior Vice President e General Manager del Computing and Graphics Group di AMD, ha confermato che la tecnologia FSR 4 debutterà su APU, laptop da gioco e console portatili entro la fine del 2026.

L'obiettivo del produttore è coprire sia i chip già presenti sul mercato sia i prodotti di nuova generazione, evitando di restringere la funzionalità al solo hardware inedito. Per fare questo, AMD ha sviluppato un modello leggero e specifico di FSR 4, progettato tenendo conto dei vincoli prestazionali tipici delle grafiche integrate e focalizzato sul mantenimento di un'alta qualità visiva con una bassa latenza.