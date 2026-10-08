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Il fiore parlante è disponibile su Amazon: un gadget in grado di interagire con voi in tanti modi diversi

Tra le proposte di Amazon troviamo nuovamente il fiore parlante, un gadget ufficiale targato Nintendo e perfetto per gli appassionati.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   08/10/2026
Fiore parlante

Su Amazon è di nuovo disponibile il gadget fiore parlante, precisamente a 29,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gadget parlante

Questo accessorio può essere posizionato sul comodino o sulla tua postazione, grazie alle sue dimensioni compatte. Necessita di 2 batterie AA (non incluse nella confezione) e supporta fino a 11 lingue, tra cui l'italiano. Potrai lasciarlo parlare liberamente o premere il pulsante per fargli dire qualcosa. Inoltre, è possibile impostarlo in modo che ti saluti quando ti svegli, ma è anche in grado di rilevare quanto caldo o freddo fa nella stanza o dirti che ore sono.

Il fiore parlante
Il fiore parlante

Insomma, si tratta di un accessorio carinissimo e ispirato ai videogiochi, ma anche funzionale. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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