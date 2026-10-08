Il produttore di Arc Raiders dice di "prendervi una pausa e giocare ad altro" se finite i contenuti

La crescita del progetto, andata ben oltre le aspettative iniziali della compagnia, ha spinto lo studio ad accettare la fisiologica alternanza di picchi e cali di giocatori . Come evidenziato da Grøndal, la velocità con cui la community consuma i contenuti supera inevitabilmente i tempi di produzione degli sviluppatori e molte delle frustrazioni legate al modello live service derivano dalla difficoltà di alcuni utenti nel riconoscere quando sia il momento di allontanarsi temporaneamente dal gioco.

Grøndal ha sottolineato come la priorità rimanga la creazione di sistemi di gioco stimolanti e sempre freschi , pur nella consapevolezza che le scorte di contenuti finiscano prima o poi per esaurirsi.

Per rispondere a queste esigenze, Embark Studios ha rivisto il proprio calendario di pubblicazione con l'obiettivo di distribuire corposi blocchi di novità, capaci di intrattenere a lungo i fan più fedeli e di incuriosire i nuovi arrivati.

Fare una pausa fa bene all'intera industria

Ricollegandosi a una linea di pensiero già espressa dai team di sviluppo di titoli come Final Fantasy XIV e Diablo IV, il produttore esecutivo ha caldeggiato un approccio più sostenibile e flessibile nei confronti dei videogiochi evergreen: "Penso che sia assolutamente normale che i giocatori si prendano una pausa e giochino ad altri titoli."

"Se guardiamo la cosa dalla prospettiva dell'intera industria, trascorriamo così tanto tempo su questi giochi evergreen che molti nuovi titoli non ricevono davvero l'opportunità che meriterebbero. Staccare, provare altri giochi, attendere un paio di aggiornamenti e poi tornare su Arc Raiders per un po' di tempo è qualcosa che ritengo estremamente positivo per il settore nel suo complesso. Incoraggio caldamente questo tipo di comportamento, con la speranza di riuscire a produrre contenuti interessanti che invoglino a tornare."

L'auspicio di Embark Studios è che la qualità del lavoro svolto con Frozen Trail e con le successive espansioni possa rappresentare un richiamo naturale per i giocatori, dimostrando che è possibile mantenere un rapporto sano con un titolo live service senza trasformare il passatempo in un impegno logorante.

Ricordiamo infine che ARC Raiders e The Finals diventeranno film e serie TV.