La tastiera Razer Huntsman Mini (switch rossi) è al minimo storico su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile la tastiera Razer Huntsman Mini con switch rossi a 85,99 € rispetto al prezzo consigliato di 139,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 39%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Specifichiamo che si tratta della tastiera con layout USA. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Compatta e funzionale
Questa tastiera cablata è dotata di switch ottici per attuazioni più veloci e fluide rispetto ai classici switch meccanici. Sono inoltre presenti tasti in PBT a doppia iniezione, mentre i tasti non sbiadiscono mai e non diventano lucidi, neanche in caso di uso intenso. Come anticipato, si tratta di una tastiera con fattore di forma al 60%, quindi è perfetta per chi cerca un prodotto poco ingombrante.
La struttura in alluminio garantisce maggiore resistenza, quindi è un prodotto in grado di resistere a molte ore di utilizzo intenso. Potrai anche archiviare e attivare fino a 5 profili senza usare alcun software, oltre a poter personalizzare la tastiera con la suite di effetti luminosi Razer Chroma RGB già caricati. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.