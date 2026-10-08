Dragon's Dogma 2: Dark Arisen per PC in sconto: l'action RPG a prezzo ridotto su Instant Gaming

Dinamiche di combattimento, pedine ed esplorazione in Dragon's Dogma 2: Dark Arisen

Nei panni dell'Arisen sarete chiamati ad attraversare un vasto mondo fantasy minacciato dai draghi. Il sistema di gioco punta su combattimenti dinamici in tempo reale, permettendovi di alternare varie classi, arrampicarvi sul corpo dei mostri giganti e sfruttare gli elementi ambientali a vostro favore. La meccanica delle Pedine vi affianca fino a tre compagni gestiti dall'IA, in grado di imparare dal vostro stile di guida e aiutarvi sia negli scontri che nella ricerca dei percorsi.

Questa versione comprende i contenuti aggiuntivi Dark Arisen: la nuova espansione di Dragon's Dogma II porta con sé numerose novità, anche solo sul piano della cosiddetta "qualità della vita" e della struttura di alcune meccaniche. Ma per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione. La chiave in vendita sblocca il gioco su PC attraverso il client Steam, garantendo pieno supporto alle prestazioni grafiche avanzate e ai salvataggi in cloud.