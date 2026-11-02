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ARC Raiders include un audio registrato su un vecchio pianoforte abbandonato a Chernobyl

Il comparto sonoro di ARC Raiders è già noto per la sua particolarità, ma il team ha svelato alcuni retroscena inediti, tra cui la registrazione di un pianoforte abbandonato a Chernobyl.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/11/2026
Pianoforte in ARC Raiders
ARC Raiders
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Il team di ARC Raiders ha svelato di recente alcuni retroscena sul comparto sonoro del gioco, decisamente più ricco e curato di quanto si possa immaginare. Durante le partite, infatti, non è sempre facile cogliere appieno la varietà dei suoni presenti, tra gli scontri con gli altri giocatori e le battaglie contro gli ARC. Embark Studios ha però dedicato grande attenzione a questo aspetto, con l'obiettivo di rendere l'esperienza ancora più realistica e coinvolgente attraverso effetti sonori particolari e ricercati. Tra questi spicca uno strumento musicale che nasconde una storia davvero curiosa.

Tra suoni e oggetti insoliti

Lo studio ha svelato alcuni retroscena sugli strumenti musicali presenti nel gioco, che non servono soltanto a favorire le interazioni tra giocatori e a comunicare le proprie intenzioni pacifiche agli sconosciuti. In determinate situazioni, infatti, possono diventare anche un espediente per tendere un'imboscata o attirare l'attenzione di un ARC, distogliendola da un altro giocatore.

"Uno dei gameplay designer, nelle primissime fasi dello sviluppo, ha realizzato una tromba", ha spiegato Bence Pajor, direttore audio presso Embark Studios. "Era talmente fuori contesto che ci siamo chiesti: 'Ma perché la stiamo creando?'". Quella tromba si è poi trasformata in ciò che oggi conosciamo come granata esca, anche se inizialmente era stata concepita come un vero strumento musicale da poter suonare. Tuttavia, c'è un altro retroscena ancora più curioso, che riguarda un pianoforte particolare.

Gli strumenti musicali in ARC Raiders
Gli strumenti musicali in ARC Raiders

"Abbiamo acquistato una splendida libreria di campioni audio realizzati con un pianoforte di Chernobyl, che qualcuno aveva trovato nella zona di esclusione. Una persona si è recata sul posto e ha creato una libreria di suoni registrando quel vecchio pianoforte. Così l'abbiamo acquistata e l'abbiamo utilizzata". Suoni che acquisiscono così un significato ancora più particolare e contribuiscono a rendere l'atmosfera di gioco ancora più immersiva.

Il pianoforte di ARC Raiders ha un significato più complesso
Il pianoforte di ARC Raiders ha un significato più complesso

Il lavoro di Embark Studios sul comparto sonoro, infatti, non si limita all'introduzione di effetti insoliti: l'obiettivo è anche aiutare i giocatori a interpretare ciò che li circonda attraverso l'ascolto, attribuendo una precisa identità sonora agli elementi presenti nel mondo di gioco. La sperimentazione, tra l'altro, non riguarda soltanto gli strumenti tradizionali. I compositori ricorrono talvolta anche a oggetti decisamente insoliti, come diversi tipi di frutta (sì, avete letto bene), per ottenere suoni originali e difficili da riprodurre in altro modo.

Un’avventura ricca di dettagli

Nel frattempo, l'aggiornamento Frozen Tail ha contribuito a rinnovare l'interesse nei confronti di ARC Raiders, introducendo una nuova ampia mappa e diverse novità che arricchiscono l'esperienza di gioco. Nella nostra recensione di ARC Raiders avevamo già sottolineato l'eccellente qualità degli effetti sonori, tanto da rendere possibile, anche con un semplice paio di cuffie, distinguere con precisione la direzione e la distanza dei rumori.

Arc Raiders potrebbe avere una modalità PvE stabile, ma Embark teme di snaturare il gioco Arc Raiders potrebbe avere una modalità PvE stabile, ma Embark teme di snaturare il gioco

A contribuire è anche l'ottima spazialità audio, che aggiunge ulteriore profondità al gameplay. Al di là di questo aspetto, ARC Raiders si conferma un'esperienza immersiva e divertente.

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