Ecco qual è il team di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2

Contrariamente alle ipotesi circolate negli ultimi mesi, secondo cui la casa di Kyoto avrebbe potuto affidare l'incarico a uno studio esterno specializzato in rifacimenti, l'opera si è rivelata essere una produzione al cento per cento interna: a curare il remake è stata infatti la divisione Nintendo Entertainment Planning & Development (EPD) Production Group No. 3 , la squadra storica che ha firmato pressoché ogni capitolo principale della saga a partire dai primi anni Duemila.

In concomitanza con l'avvicinarsi del lancio, Nintendo ha pubblicato a sorpresa i primi due appuntamenti della nuova serie di interviste "Chiedi agli sviluppatori", interamente incentrata sull'attesissimo ritorno di The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Nintendo Switch 2 . Oltre a offrire un ricco dietro le quinte sulla genesi del progetto, l'approfondimento ha finalmente sciolto il riserbo sull'identità del team responsabile dei lavori .

La pubblicazione dell'intervista ha permesso di fare luce sui ruoli chiave della produzione , caratterizzata da un mix di nuove leve promosse a ruoli di primo piano e figure storiche del franchise:

Nuovi retroscena in arrivo: appuntamento al 3 novembre

I primi due capitoli della rubrica offrono solo un assaggio delle testimonianze raccolte: Nintendo ha infatti confermato che la terza e la quarta parte dell'approfondimento su Ocarina of Time saranno rese disponibili a partire da domani, 3 novembre, promettendo ulteriori aneddoti e dettagli tecnici sul percorso che ha portato alla rinascita del capolavoro del 1998 sulla nuova generazione hardware.

Vi lasciamo in conclusione al nostro articolo nel quale ragioniamo se il remake di Ocarina of Time cambierà il futuro di Zelda.