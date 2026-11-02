The Legend of Zelda: Ocarina of Time utilizzerà AMD FSR 1 invece del DLSS su Nintendo Switch 2

Una notizia che può risultare alquanto deludente è arrivata a pochi giorni dal lancio di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, sebbene riguardi un elemento squisitamente tecnico che potrebbe avere scarso rilievo nell'esperienza del gioco: utilizzerà a quanto pare AMD FSR 1 invece di NVIDIA DLSS.

Al di là del fatto che la tecnologia grafica utilizzata da NVIDIA risulti solitamente superiore alla diretta concorrente, e questo è particolarmente vero se si tratta della prima versione dell'FSR, la cosa stupisce anche perché Nintendo Switch 2 è costruito su hardware NVIDIA, cosa che dovrebbe garantire una compatibilità nativa più estesa per le sue tecnologie.

Nintendo ha invece scelto per l'altra soluzione in termini di upscale e anti-aliasing, con una decisione che risulta non molto comprensibile, sebbene forse giustificata da qualche questione legata all'ambiente di sviluppo.