I nuovi POCO F9 Pro sono in super sconto su AliExpress: perfetti per giocare

Su AliExpress è attualmente disponibile lo smartphone POCO F9 Pro da 12+256 GB a 647,22 €, ma con il codice ITD11120 potrai risparmiare fino a 120 €. Non è tutto, perché con lo s conto PayPal potrai risparmiare ulteriori 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Ottimo per giocare e non solo

Questo smartphone è dotato di display AMOLED da 6,59" con frequenza di aggiornamento a 185 Hz e luminosità di picco di 4.500 nit. Inoltre, è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 per prestazioni di livello flagship e gaming ottimizzato. A contribuire positivamente è la batteria con capacità di 6.330 mAh con ricarica HyperCharge da 100 W e ricarica wireless da 50 W.

POCO F9 Pro

Troviamo inoltre una fotocamera principale da 200 MP con OIS e teleobiettivo da 50 MP con zoom 2,5x, oltre all'ultra-grandangolare da 8 MP. Nel complesso, si tratta di un buon prodotto pensato per offrire buone prestazioni e autonomia. Puoi scoprire tutte le caratteristiche del POCO F9 Pro nel nostro articolo.