Owlboy festeggia 10 anni con un aggiornamento gratuito: nuove abilità, modifiche al gameplay e modalità speedrun

Per festeggiare il decimo anniversario di Owlboy , D-Pad Studio ha pubblicato un aggiornamento che introduce una serie di modifiche al gameplay e diverse correzioni. Le novità hanno richiesto diversi mesi di lavoro e mirano a rendere l'esperienza più accessibile e migliorare alcune meccaniche, senza limitarsi alla semplice risoluzione dei problemi tecnici residui. Inoltre, sono un'ottima motivazione per rigiocare questa affascinante avventura in pixel art.

Tra le novità principali figura il Super Dash , una nuova abilità che permette di ottenere un'accelerazione supplementare nella direzione in cui il protagonista Otus si sta muovendo. Per attivarla è sufficiente tenere premuto il pulsante della rotolata, ottenendo così una maggiore velocità negli spostamenti.

Altre novità

Sono state aggiunte anche diverse opzioni di personalizzazione. Dal menu delle impostazioni è possibile attivare o disattivare separatamente la mira automatica, il movimento della telecamera, gli effetti lampeggianti e la possibilità di perdere Geddy durante una schivata. Quest'ultima impostazione può risultare utile per chi desidera mantenere una maggiore libertà di movimento durante i combattimenti e le sezioni platform.

Gli interventi riguardano anche il bilanciamento. Diversi boss hanno ricevuto modifiche ai propri schemi d'attacco e ai punti vita, mentre l'attacco esplosivo di Alphonse è ora efficace contro un numero maggiore di avversari. Alcune sezioni ambientali sono state ridisegnate per facilitare gli spostamenti, i danni da fuoco non consumano più la barra della salute di Otus e durante le sequenze stealth è ora possibile stordire permanentemente i pirati attraverso diversi metodi.

D-Pad Studio ha infine riservato un'attenzione particolare alla comunità degli speedrunner. Alcuni glitch sono stati intenzionalmente mantenuti in una modalità separata, denominata Speed-runner Mode, perché utilizzati dai giocatori per eseguire tecniche e abbreviare i tempi di completamento. La modalità può essere attivata modificando il file delle impostazioni nella cartella dei salvataggi oppure accedendo all'apposito ramo di Steam chiamato speedrunner.