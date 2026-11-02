La RTX 3060 non muore mai: la GPU NVIDIA torna al primo posto nello Steam Hardware Survey di ottobre 2026

La rilevazione mostra anche alcuni cambiamenti nelle quote delle schede video NVIDIA più recenti e nella distribuzione dei sistemi operativi. Linux, in particolare, si avvicina nuovamente alla soglia del 4%, mentre le statistiche relative alla memoria RAM confermano alcune oscillazioni già osservate nei mesi precedenti.

La classifica hardware di Steam torna a premiare una scheda video di qualche generazione fa. Secondo i dati di ottobre 2026 pubblicati da Valve, la GeForce RTX 3060 è nuovamente la GPU più diffusa tra gli utenti della piattaforma , dopo aver superato la RTX 5070, che aveva conquistato la prima posizione soltanto nel mese precedente .

Steam Hardware Survey: RTX 3060 supera la RTX 5070

La GeForce RTX 3060 raggiunge una quota del 3,62% nella classifica combinata delle piattaforme, in crescita rispetto al 3,54% di settembre. La RTX 5070 scende invece dal 5,86% al 3,56%, perdendo 2,30 punti percentuali in un solo mese. Il sorpasso è quindi piuttosto contenuto, ma segna il ritorno della GPU Ampere al vertice della rilevazione. Anche altre schede della famiglia Blackwell registrano una flessione. La RTX 5060 passa dal 4,20% al 2,97%, mentre la RTX 5060 Ti scende dal 3,87% al 2,55%. Entrambe tornano su valori vicini a quelli di agosto, dopo gli incrementi registrati a settembre.

Sondaggio hardware di Steam per GPU di ottobre 2026

È necessario considerare che la classifica utilizza la rilevazione combinata predefinita di Steam. Nella tabella separata dedicata alle GPU per PC, RTX 3060 e RTX 5070 risultano entrambe al 3,78%. Le differenze tra le due classifiche dipendono dai criteri di aggregazione dei dati e rendono importante specificare quale rilevazione viene presa in esame.

Le oscillazioni così marcate in appena un mese suggeriscono inoltre che i risultati di settembre potrebbero essere stati influenzati dalla composizione del campione statistico, oltre che dalla reale diffusione delle schede video. Non è quindi possibile interpretare ogni variazione come una misura diretta delle vendite.

Anche altri indicatori mostrano infatti un'inversione rispetto a settembre. I sistemi con 16 GB di RAM tornano al primo posto con il 41,42%, mentre quelli con 32 GB scendono al 37,06%. Il dato più evidente riguarda però la lingua cinese semplificata, che perde 9,41 punti percentuali e si attesta al 21,98%.

Queste variazioni possono essere influenzate dalle festività e dai periodi di maggiore attività degli utenti cinesi, capaci di modificare sensibilmente la composizione del campione. La Steam Hardware Survey rimane uno strumento utile per osservare le tendenze del mercato PC, ma le oscillazioni mensili vanno interpretate con cautela, soprattutto quando coinvolgono cambiamenti così pronunciati.