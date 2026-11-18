Wacom MovinkPad Pro EVA Edition è un tablet dedicato alla creazione digitale che combina le caratteristiche hardware del MovinkPad Pro 14 con un design ispirato a Neon Genesis Evangelion. La collaborazione con la celebre serie animata giapponese non si limita a qualche elemento estetico: coinvolge anche l'interfaccia software e diversi accessori progettati appositamente per questa edizione.
Il dispositivo era stato mostrato anche a Lucca Comics & Games 2026, dove Wacom aveva allestito uno spazio dedicato all'universo di Evangelion. La manifestazione rappresentava un'occasione per provare direttamente il tablet e gli altri strumenti dell'azienda, ma il prodotto merita attenzione soprattutto per le sue caratteristiche tecniche, a partire dal pannello OLED e dalla penna digitale professionale.
Wacom MovinkPad Pro EVA Edition: specifiche tecniche e caratteristiche
Il biglietto da visita del Wacom MovinkPad Pro EVA Edition è un display OLED da 14 pollici con risoluzione di 2.880 x 1.800 pixel e formato 16:10. Il pannello supporta una frequenza di aggiornamento variabile tra 60 e 120 Hz, una profondità colore a 10 bit e una copertura dichiarata del 100% dello spazio DCI-P3. La luminosità raggiunge i 400 nit in condizioni tipiche, con un picco di 900 nit, mentre il rapporto di contrasto dichiarato è di 100.000:1.
Particolare attenzione è stata riservata alla superficie, realizzata in Wacom Premium Textured Glass. Il trattamento combina proprietà antiriflesso, opacizzanti e anti-impronta, con l'obiettivo di restituire una sensazione più vicina a quella della carta durante il disegno. Il display supporta anche l'interazione multitouch fino a dieci dita.
Per quanto riguarda la configurazione interna, troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 accompagnato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile attraverso uno slot microSD. Il sistema operativo è Android 15, mentre la connettività comprende Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e una porta USB-C 2.0. La batteria ha una capacità dichiarata di 10.000 mAh.
Uno degli elementi centrali è la Wacom Pro Pen 3, inclusa nella confezione nella versione personalizzata EVA Edition. La penna utilizza la tecnologia elettromagnetica EMR, non richiede batterie né ricarica e riconosce 8.192 livelli di pressione. Supporta inoltre un'inclinazione fino a 60 gradi e offre una risoluzione di 5.080 linee per pollice. Sono presenti tre pulsanti laterali e un'impugnatura intercambiabile.
Le personalizzazioni proseguono sul versante software. Wacom ha realizzato interfacce dedicate per applicazioni come Canvas e Shelf, oltre a introdurre CClock EVA, che riprende alcuni elementi degli strumenti presenti nella serie animata. Anche la confezione e gli accessori seguono la stessa impostazione: sono inclusi una cover magnetica, un supporto pieghevole e una custodia per la penna, tutti caratterizzati da riferimenti a Evangelion.
Il prezzo di listino sullo store italiano è di 1.229,99 euro, IVA inclusa.
Scheda tecnica Wacom MovinkPad Pro EVA Edition
- Modello: Wacom MovinkPad Pro EVA Edition (DTHA140E)
- Tipologia: Tablet grafico standalone
- Sistema operativo: Android 15
- Processore: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
- RAM: 12 GB
- Memoria interna: 256 GB
- Espansione memoria: Slot microSD
- Display: OLED da 14 pollici
- Risoluzione: 2.880 x 1.800 pixel
- Formato: 16:10
- Frequenza di aggiornamento: 60/120 Hz
- Profondità colore: 10 bit (1,07 miliardi di colori)
- Copertura colore: 100% sRGB, 100% DCI-P3
- Luminosità: 400 nit (tipica), 900 nit (picco)
- Contrasto: 100.000:1
- Superficie: Wacom Premium Textured Glass con trattamenti antiriflesso, opacizzante e anti-impronta
- Angolo di visione: 170°
- Touch: Multitouch capacitivo fino a 10 dita
- Penna: Wacom Pro Pen 3 EVA Edition con tecnologia EMR, senza batteria
- Livelli di pressione: 8.192
- Risoluzione penna: 5.080 LPI
- Inclinazione penna: Fino a 60°
- Pulsanti penna: 3 laterali
- Peso penna: 9,9 g
- Area attiva: 302 x 189 mm
- Connettività wireless: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4
- Porte: 1 USB-C 2.0
- Fotocamera: Assente
- Audio: Doppi microfoni e altoparlanti stereo
- Batteria: 10.000 mAh
- Certificazione: IP52
- Dimensioni: 323,3 x 210,1 x 5,9 mm
- Peso: 699 g
- Colore: Grigio chiaro
- Accessori inclusi: Wacom Pro Pen 3 EVA Edition, cover EVA Edition, supporto pieghevole, custodia per penna, punte di ricambio e cavo USB-C da 1 metro
- Software incluso: CLIP STUDIO PAINT DEBUT (1 anno), CLIP STUDIO PAINT EX (3 + 3 mesi), ibisPaint X Prime (180 giorni), Wacom Canvas EVA, Wacom Shelf EVA, Wacom Tips EVA e Wacom CClock EVA
- Garanzia: 2 anni
- Prezzo di listino: 1.229,99 euro