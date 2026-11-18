Il dispositivo era stato mostrato anche a Lucca Comics & Games 2026, dove Wacom aveva allestito uno spazio dedicato all'universo di Evangelion . La manifestazione rappresentava un'occasione per provare direttamente il tablet e gli altri strumenti dell'azienda, ma il prodotto merita attenzione soprattutto per le sue caratteristiche tecniche, a partire dal pannello OLED e dalla penna digitale professionale.

Wacom MovinkPad Pro EVA Edition è un tablet dedicato alla creazione digitale che combina le caratteristiche hardware del MovinkPad Pro 14 con un design ispirato a Neon Genesis Evangelion . La collaborazione con la celebre serie animata giapponese non si limita a qualche elemento estetico: coinvolge anche l'interfaccia software e diversi accessori progettati appositamente per questa edizione.

Wacom MovinkPad Pro EVA Edition: specifiche tecniche e caratteristiche

Il biglietto da visita del Wacom MovinkPad Pro EVA Edition è un display OLED da 14 pollici con risoluzione di 2.880 x 1.800 pixel e formato 16:10. Il pannello supporta una frequenza di aggiornamento variabile tra 60 e 120 Hz, una profondità colore a 10 bit e una copertura dichiarata del 100% dello spazio DCI-P3. La luminosità raggiunge i 400 nit in condizioni tipiche, con un picco di 900 nit, mentre il rapporto di contrasto dichiarato è di 100.000:1.

Particolare attenzione è stata riservata alla superficie, realizzata in Wacom Premium Textured Glass. Il trattamento combina proprietà antiriflesso, opacizzanti e anti-impronta, con l'obiettivo di restituire una sensazione più vicina a quella della carta durante il disegno. Il display supporta anche l'interazione multitouch fino a dieci dita.

Per quanto riguarda la configurazione interna, troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 accompagnato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile attraverso uno slot microSD. Il sistema operativo è Android 15, mentre la connettività comprende Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e una porta USB-C 2.0. La batteria ha una capacità dichiarata di 10.000 mAh.

Uno degli elementi centrali è la Wacom Pro Pen 3, inclusa nella confezione nella versione personalizzata EVA Edition. La penna utilizza la tecnologia elettromagnetica EMR, non richiede batterie né ricarica e riconosce 8.192 livelli di pressione. Supporta inoltre un'inclinazione fino a 60 gradi e offre una risoluzione di 5.080 linee per pollice. Sono presenti tre pulsanti laterali e un'impugnatura intercambiabile.

Le personalizzazioni proseguono sul versante software. Wacom ha realizzato interfacce dedicate per applicazioni come Canvas e Shelf, oltre a introdurre CClock EVA, che riprende alcuni elementi degli strumenti presenti nella serie animata. Anche la confezione e gli accessori seguono la stessa impostazione: sono inclusi una cover magnetica, un supporto pieghevole e una custodia per la penna, tutti caratterizzati da riferimenti a Evangelion.

Il prezzo di listino sullo store italiano è di 1.229,99 euro, IVA inclusa.

Scheda tecnica Wacom MovinkPad Pro EVA Edition