In pochi minuti, e con il gioco disponibile solo in una specifica area del mondo, GTA 6 ha già stabilito il record assoluto di visualizzazioni in streaming per un videogioco, superando di molto il primato precedente.

In base a quanto rilevato da Stream Charts, GTA 6 ha già messo insieme 6,38 milioni di spettatori su diversi livestream dedicati al gameplay del nuovo gioco Rockstar Games attraverso Twitch, YouTube e Kick, con dati aggiornati alle ore 13:30 di oggi (italiane).

Grand Theft Auto 6 non è ancora uscito in tutto il mondo ma pare abbia già infranto alla grande i record di streaming , stabilendo un nuovo primato in termini di spettatori unici contemporaneamente online secondo i dati di tracking.

Effettuando uno switch sulla regione di appartenenza della console e selezionando la regione della Nuova Zelanda, vari streamer hanno avuto modo di trasmettere per primi il nuovo gioco, opportunamente scaricato in anticipo.

Il risultati bizzarro di tutto questo è vedere un gioco ufficialmente non ancora uscito in gran parte del mondo superare già tutti i record stabiliti in precedenza in termini di quantità di spettatori in streaming, a rimarcare ancora una volta lo status di vero e proprio fenomeno di massa di GTA 6.

GTA 6 non è ancora disponibile dalle nostre parti né in gran parte dell'occidente, ma in base al fuso orario è stato lanciato prima di tutto nella zona della Nuova Zelanda , dunque è chiaro come gli streamer abbiano sfruttato il trucco per giocarlo prima in modo da essere tra i primi a trasmettere il gameplay.

Numeri impressionanti, ed è solo l'inizio

Tanto per avere un'idea dei numeri fatti registrare e della differenza con il primato precedente, GTA 6 ha raggiunto 6,38 milioni di spettatori unici sulle varie piattaforme, mentre il record precedente apparteneva a Valorant, che aveva raggiunto 1,74 milioni di utenti.

Bisogna anche considerare che il gioco di Riot Games contava su una promozione che consentiva di ottenere direttamente l'accesso alla beta se si assisteva ad alcune trasmissioni in streaming, cosa che probabilmente ha spinto i numeri degli spettatori.

GTA 6 non ha avuto bisogno di questi mezzi, ma ha contato solo sull'enorme attesa per poter risultare in brevissimo tempo il nuovo videogioco più visto in streaming, e per giunta nel giro di poche ore da un lancio assolutamente parziale.

Questo significa che i numeri probabilmente cresceranno di molto nelle prossime ore, considerando che GTA 6 sarà disponibile in tutti gli altri paesi a partire dalla mezzanotte locale del 19 novembre.

Secondo Stream Charts, la piattaforma su cui è stato più visto è Twitch, e GTA 6 risulta già la sesta categoria più vista nella storia, ma potrà facilmente salire ancora.