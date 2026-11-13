Solo l'8% dei giovani italiani si affida spesso all'IA con poche modifiche, per Lenovo

Il Lenovo Generation Creation Report di Ipsos Doxa ha coinvolto 1.000 italiani tra 18 e 30 anni. Alessandro De Lio, Lenovo Italia, parla di agenti IA, tablet, Legion e LOQ.

Lenovo ha commissionato a Ipsos Doxa il Lenovo Generation Creation Report per misurare quanto l'intelligenza artificiale pesi nel processo creativo della Generazione Z. Il sondaggio online ha coinvolto, dall'8 al 14 ottobre 2026, un campione rappresentativo di 1.000 italiani tra 18 e 30 anni. I risultati sono interessanti, perché mostrano uno spaccato un po' differente, e forse più consapevole, di quello che ci si poteva aspettare. Per l'83% degli intervistati conta che il risultato finale rispecchi le proprie idee personali, e tra gli studenti la quota arriva all'89%. All'estremo opposto c'è chi si affida spesso a ciò che genera l'IA con pochi ritocchi: sono l'8%.

Il 42% usa l'IA per farsi suggerire idee, il lavoro resta suo La ricerca è partita da una domanda: come nascono le idee nel 2026. Prima di arrivare all'IA, i dati descrivono una generazione che produce molto: l'88% ha svolto almeno un'attività creativa o un progetto negli ultimi tre mesi, l'83% nell'area della creazione di contenuti e il 79% in quella della risoluzione di problemi. Non importa che siano contenuti legati alla sfera personale o lavorativa, quasi 9 persone su 10 usano gli strumenti a disposizione per produrre qualcosa. Gli speaker intervenuti durante l'evento Lenovo del 12 novembre 2026, con Pietro Parodi, External Communication di Lenovo Italia, nei panni del moderatore Le attività più frequenti sono i contenuti per i social (49%) e i video (46%). Chiamati a scegliere l'affermazione che descrive meglio il ruolo dell'IA nei propri progetti, il 42% indica quella in cui lo strumento offre spunti e aiuta a strutturare le idee, mentre la parte principale del lavoro resta a chi lo svolge. Per Antonio Filoni, Business Development Director Audience Measurement e AI Lead di Ipsos Doxa, la ricerca ridimensiona il timore che l'IA sostituisca la creatività umana: quanto più entra nel processo, tanto meno appare una minaccia per l'autorialità. Ai giovani interessa ritrovarsi nel risultato finale, anche quando l'idea è nata insieme a una macchina, perché per Filoni il valore non sta nell'aver fatto tutto da soli ma nel "potersi riconoscere in ciò che si è creato". Shigeru Miyamoto è molto ottimista riguardo all'uso dell'IA nei videogiochi Nelle altre fasce d'età, aggiunge Filoni, la reazione è diversa: più paura, più accondiscendenza e il rischio di perdere originalità umana. Questa generazione rivendica invece la decisione e l'idea. Filoni prevede un'epoca di idee umane supportate dalle macchine e si augura che l'8% resti stabile o diminuisca. Il vantaggio più concreto è il tempo. Alla domanda su che cosa cambierebbe senza più poter usare strumenti di IA, il 48% risponde che impiegherebbe molto più tempo, il 18% che sarebbe meno produttivo e il 16% che avrebbe meno idee, mentre solo il 14% teme un calo di qualità. Davanti a una nuova idea, il 51% comincia cercando informazioni, il 41% la annota e il 32% apre subito uno strumento di IA. Solo il 7% passa direttamente all'esecuzione.

La realizzazione è la fase più lunga e il 63% alterna spesso più dispositivi Le idee nascono soprattutto da un interesse personale (30%) o da un'esperienza vissuta (12%), e il problema non è averle: solo il 13% indica come ostacolo principale l'intuizione di partenza, contro il 18% che fatica a dare forma a qualcosa di concreto e il 17% che non sa da dove cominciare. Il tempo se ne va nella parte operativa: per il 35% la fase più lunga è produrre il contenuto o il progetto, seguita dall'organizzazione delle idee (31%) e dalla ricerca di informazioni (25%). Giorgio Laboratore, docente di Tecnologia dei Materiali di NABA, ritrova gli stessi risultati con i suoi studenti: chi è fuori dal mondo creativo pensa che l'idea sia tutto, mentre idea ed esecuzione sono i due capi dello stesso filo ingarbugliato, il processo creativo. Per il 63% degli intervistati un progetto passa spesso o quasi sempre da più dispositivi, ciascuno con una funzione precisa. Lo smartphone è il jolly, il primo strumento in tutte le fasi, e guida la nascita dell'idea (46%) e la condivisione (44%). Il notebook è quello con cui si risolvono i problemi, soprattutto in revisione (27%), il PC desktop è quello della produzione (26%) e il tablet, più usato da studenti e giovani tra 18 e 24 anni, è il dispositivo principale nella realizzazione per il 15%, mentre il 52% di chi lo usa lo sceglie per lavorare in mobilità. Per Alessandro De Lio, PC & Smart Device Leader di Lenovo Italia, la tecnologia deve adattarsi alle persone e rendere continuo il passaggio dall'ispirazione alla realizzazione, ed è con questo criterio che Lenovo ha progettato Idea Tab Pro Gen 2, Yoga Tab Gen 2 e Yoga Tab Plus Gen 2.

Generation Creation con NABA e Chora Media, e l'IA agentica secondo De Lio Lenovo ha presentato i risultati a Milano all'interno di Generation Creation, l'iniziativa con cui indaga l'effetto di tecnologia e IA sul modo di creare delle nuove generazioni. Alla ricerca si affianca il lavoro con NABA, Nuova Accademia di Belle Arti: studenti di aree diverse hanno raccolto in un progetto di upcycling i passaggi che portano dall'ispirazione al risultato finale. Eleonora Manto, Marketing Director di NABA, sostiene che le nuove tecnologie allarghino gli spazi di sperimentazione ma non possano sostituire la sensibilità e il pensiero critico di chi crea. Il progetto prosegue con il podcast "Fuori di testa - Idee che prendono forma", cinque episodi realizzati con Chora Media e condotti da Clara Morelli e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Alessandro De Lio Dopo la presentazione abbiamo intervistato Alessandro De Lio. Alla domanda se i risultati lo abbiano sorpreso, visto che si discostano dalla narrazione secondo cui l'IA distruggerà i posti di lavoro, De Lio risponde di no, non particolarmente. Per lui l'IA agentica e Qira, il sistema di IA personale di Lenovo e Motorola, sono strumenti paragonabili a un superpotere cognitivo: "Non sono mai sostitutivi, ma sono supportivi". Secondo De Lio, gli agenti accompagneranno la giornata dallo smartwatch al PC e conosceranno l'ambiente intorno all'utente, per questo Lenovo considera fondamentale poter tenere l'informazione sul dispositivo e controllare che cosa condividere, in quale quantità e per quale scopo.

De Lio su uso consapevole dell'IA, flusso tra dispositivi e scelta dei prodotti Sull'uso consapevole dell'IA De Lio dice che Lenovo produce uno strumento, utilizzabile nel modo che ciascuno ritiene più opportuno, e porta un esempio: un anno prima dell'intervista una newsletter con un'immagine creata dall'IA faceva sorridere e incuriosiva, mentre la stessa newsletter "ci annoia", perché la si riconosce subito come banale e standardizzata. Il lavoro su cui Lenovo si concentra di più è rendere il flusso continuo tra i dispositivi: nell'esempio dell'intervista stessa lo smartphone sta registrando e potrebbe poi trascrivere, il tablet farebbe una prima sintesi e il PC si occuperebbe dell'elaborazione più complessa, e se il passaggio sarà senza frizioni e molto naturale, per De Lio Lenovo sarà riuscita a offrire una grande esperienza utente. Big Walk è recentemente al centro di una polemica per l'uso che ha fatto dell'IA in fase di sviluppo De Lio racconta che nella scelta dei prodotti da portare sul mercato italiano il suo ruolo è anche quello di sparring partner e provocatore: Lenovo vende a un utente italiano, sottosegmentato in mille modi, e dopo aver preparato la gamma si fanno esercizi di "what if" su che cosa succede aggiungendo una funzione, quanto costa e se è un valore per chi compra. Un caso è la penna dei tablet, che Lenovo include ogni volta che è possibile: un collega della Gen Z gli ha detto che un tablet senza penna non è utilizzabile e i dati d'uso del team mondiale hanno mostrato che più della metà degli utenti usa la penna ogni giorno, molto più di quanto De Lio si aspettasse.