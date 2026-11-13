OPPO Find X9 si aggiorna a ColorOS 17: ora sono i flagship da comprare

Il nuovo sistema operativo porta con sé un'interfaccia rinnovata, animazioni più fluide e diverse funzioni basate sull'intelligenza artificiale . Tra queste figurano un potenziamento di AI Mind Space, che organizza contenuti e informazioni salvati sul dispositivo, AI Mind Pilot per trovare e collegare dati attraverso comandi in linguaggio naturale e OSee, che riconosce ciò che viene inquadrato dalla fotocamera per suggerire strumenti e servizi pertinenti. Non tutte le funzioni sono necessariamente disponibili su ogni modello, perché alcune richiedono specifiche caratteristiche hardware.

OPPO ha avviato in Italia la distribuzione di ColorOS 17 per la famiglia Find X9 . L'aggiornamento arriva via OTA e interessa Find X9 Pro e gli altri modelli della serie, dopo essere comparsi nel calendario ufficiale pubblicato sul sito italiano dell'azienda per il mese di ottobre. Il rilascio procede per fasi, quindi la disponibilità può variare da un dispositivo all'altro: per verificare la presenza del pacchetto basta aprire la sezione dedicata agli aggiornamenti software nelle impostazioni dello smartphone.

Find X9 Pro ha più RAM e batteria del nuovo Find X10 Pro Max

L'aggiornamento software è una buona notizia per chi possiede già uno dei dispositivi, ma rende anche più interessante l'acquisto dei modelli della generazione precedente. Il confronto con Find X10 Pro Max, il nuovo top di gamma OPPO arrivato in Italia con un prezzo esorbitante a causa della crisi delle memorie (qui la nostra recensione), mette infatti in evidenza alcune scelte discutibili della configurazione europea.

Oppo Find X9 Pro

Find X9 Pro dispone di 16 GB di RAM e una batteria da 7.500 mAh, mentre il successore si ferma a 12 GB e 7.150 mAh. Il modello più vecchio offre effettivamente più memoria, utile per sfruttare meglio le nuove funzioni IA, e una maggiore capacità energetica, che può ora sfruttare la migliore ottimizzazione del nuovo sistema operativo. Anche il comparto fotografico rimane di altissimo livello, con un sensore principale da 50 MP, un teleobiettivo periscopico Hasselblad da 200 MP e un ultra-grandangolare da 50 MP.

Find X10 Pro Max conserva comunque vantaggi importanti. Il Dimensity 9600 Pro è realizzato con processo produttivo a 2 nm e il sistema posteriore comprende tre fotocamere da 200 MP. Sono miglioramenti concreti, soprattutto per chi cerca il massimo sul fronte delle prestazioni e della versatilità fotografica, ma non cancellano le rinunce fatte sulla configurazione europea. La differenza diventa ancora più evidente guardando alle offerte. Find X9 Pro è stato proposto da Unieuro a 1.099 euro, contro i 1.799,99 euro richiesti al lancio per Find X10 Pro Max. Si parla di 700 euro di distanza, una cifra che rende difficile ignorare il modello precedente. Anche Find X9 standard si trova online a prezzi sensibilmente inferiori al listino iniziale di 999,99 euro, con offerte che scendono verso gli 800 euro e che potrebbero calare ancora di più con il Black Friday, previsto per il 27 novembre 2026.

Naturalmente il prezzo effettivo varia in base al negozio e alle promozioni del momento, ma la sostanza non cambia: la famiglia Find X9 mette ancora a disposizione processori di fascia alta, display AMOLED a 120 Hz, fotocamere evolute e batterie molto capienti. Con ColorOS 17 arriva anche il software più recente di OPPO, riducendo ulteriormente le ragioni per preferire la nuova generazione.

Per chi cerca uno smartphone Android di fascia alta nel 2026, Find X9, Find X9 Pro e Find X9 Ultra sono quindi tra le alternative più interessanti da valutare. Definirli i migliori in assoluto sarebbe eccessivo, perché i nuovi modelli hanno comunque punti di forza che possono giustificare la spesa. Ma il rapporto tra specifiche, supporto software e prezzo è diventato particolarmente favorevole: il Find X9 Pro, soprattutto, rischia di mettere in ombra il suo successore proprio nel momento in cui dovrebbe lasciare spazio alla nuova generazione.