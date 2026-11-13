Xbox e l'editore di GTA 6 stringono un nuovo contratto decennale: i dettagli più interessanti

Il CEO di Xbox Asha Sharma aveva recentemente annunciato che la divisione gaming di Microsoft aveva compiuto il "primo passo nella nostra nuova partnership strategica decennale con Take-Two". Dopo la firma dell'intesa comunicata a settembre dal colosso editoriale, casa madre di franchise del calibro di GTA, NBA 2K, Borderlands e Civilization, nel mese di novembre Take-Two ha depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) una versione fortemente censurata del nuovo Xbox Publisher License Agreement. Il documento, lungo 29 pagine, offre uno sguardo raro e concreto sugli equilibri moderni tra i produttori di console e i grandi publisher. Non si tratta di una novità assoluta per l'azienda, che rende pubblici i propri accordi con Xbox almeno dai tempi del contratto per Xbox 360 del 2005, mentre l'ultimo accordo noto con PlayStation risale al marzo 2017, poi integrato da un emendamento dedicato a PS5 nel 2020.

Regole su patch, supporto e codice sorgente: cosa prevede il contratto Il testo del 2026 delinea nel dettaglio ciò che Microsoft pretende per consentire la pubblicazione dei giochi sulle proprie piattaforme: dalle norme di sviluppo e distribuzione agli standard di disponibilità digitale, passando per l'obbligo di correzione dei bug, il rispetto degli enti di classificazione e la struttura delle royalty che determina la quota di ricavi spettante a Take-Two sulle vendite Xbox. Un esempio emblematico riguarda la sezione dedicata agli "Updates", che stabilisce il pieno controllo di Microsoft sugli aggiornamenti gratuiti: "Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Accordo, tutte le patch e le modifiche ai Contenuti Digitali fornite gratuitamente agli Utenti e che devono essere accettate per il gameplay (collettivamente, 'Aggiornamenti') sono soggette all'approvazione di Microsoft." Il passaggio successivo chiarisce inoltre i poteri di intervento della casa di Redmond in caso di problemi tecnici gravi: "Microsoft può richiedere al Publisher di sviluppare e fornire un Aggiornamento qualora un Contenuto Digitale [censurato] influisca negativamente su XBOX [censurato]. Microsoft può rimuovere o annullare un Aggiornamento qualora impatti negativamente sul Contenuto Digitale [censurato] (ad esempio, se il Gioco va in crash per tutti gli Utenti). [censurato]. Microsoft può addebitare al Publisher una tariffa ragionevole per compensare i costi associati alla Certificazione o alla distribuzione degli Aggiornamenti [censurato]." In sostanza, Microsoft si riserva l'ultima parola su ogni patch gratuita, può imporre al publisher di intervenire se un titolo compromette l'esperienza su Xbox, ha facoltà di ritirare un aggiornamento difettoso e può richiedere un rimborso spese per le procedure di certificazione e distribuzione. Altrettanto stringente è la clausola sull'"impegno minimo" richiesto per i titoli distribuiti sugli store digitali dell'azienda: "Il Publisher fornirà il necessario supporto agli Utenti per tali Contenuti Digitali durante la loro disponibilità nel Microsoft Store e [censurato], e dovrà conservare in archivio (in codice oggetto, codice sorgente e formato simbolico) tutte le versioni dei Contenuti Digitali messe a disposizione degli Utenti durante il periodo di disponibilità nel Microsoft Store e per almeno 2 anni successivi."