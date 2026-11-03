Xbox Helix potrebbe usare SSD M.2 standard e abbandonare l'espansione di memoria proprietaria

Una soluzione comoda ma criticata per il prezzo

In effetti, l'adozione del formato proprietario delle Expansion Card per Xbox Series X|S ha attirato varie critiche: sebbene si tratti di un sistema indubbiamente molto semplice e funzionale, ha portato a un costo molto maggiore della periferica, almeno inizialmente.

Con il tempo i prezzi si sono generalmente abbassati, ma a parità di capienza i dispositivi proprietari, peraltro prodotti da un numero molto limitato di aziende (Seagate e Western Digital, soprattutto), rimangono alquanto costosi.

Sebbene la funzionalità sia indubbia, il problema dei costi potrebbe spingere Microsoft ad adottare un sistema più vicino a quello dei PC, anche perché lo spirito di Helix, almeno in origine, era proprio quello di fornire una sorta di dispositivo ibrido fra la console e il PC.