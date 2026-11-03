Apple chiude il quarto trimestre 2026 in crescita del 12%: fatturato da 114,5 miliardi di dollari

Apple ha pubblicato i risultati finanziari relativi al quarto trimestre fiscale del 2026 , registrando numeri decisamente positivi. Il periodo preso in esame comprende i mesi di luglio, agosto e settembre , includendo quindi le prime settimane di disponibilità dei nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Resta invece escluso dai risultati il primo smartphone pieghevole dell'azienda, iPhone Duo, che ha debuttato a ottobre e i cui risultati di vendita saranno inclusi nel primo trimestre fiscale del 2027.

I risultati

Nel quarto trimestre fiscale del 2026, Apple ha registrato un fatturato di 114,5 miliardi di dollari e un utile netto di 30,7 miliardi di dollari. Si tratta di una crescita significativa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando i ricavi si erano fermati a 102,5 miliardi di dollari. Anche il margine lordo ha registrato un incremento, passando dal 47,2% al 47,9%. L'azienda ha così raggiunto un nuovo record di fatturato per il trimestre di settembre.

I dati di Apple legati al quarto trimestre 2026

Apple ha inoltre annunciato la distribuzione di un dividendo trimestrale pari a 0,27 dollari per azione, che verrà pagato il 16 novembre agli azionisti registrati entro il 12 novembre. In parole semplici, si tratta di una somma di denaro che l'azienda distribuisce periodicamente a chi possiede le sue azioni, come forma di remunerazione per il proprio investimento. Considerando l'intero anno fiscale 2026, Apple ha registrato un fatturato complessivo di 478,8 miliardi di dollari e un utile netto di 132,2 miliardi di dollari. Si tratta di un ulteriore passo avanti rispetto all'anno fiscale 2025, quando l'azienda aveva registrato ricavi per 416,2 miliardi di dollari e un utile netto di 112 miliardi di dollari, stabilendo i precedenti record.

Altri dati trimestrali condivisi da Apple

"Oggi Apple è orgogliosa di annunciare un fatturato record per il trimestre di settembre pari a 114,5 miliardi di dollari, in crescita del 12% rispetto a un anno fa, con l'iPhone che ha raggiunto un record per il trimestre di settembre e i Servizi che hanno toccato il massimo storico, coronando il nostro miglior anno fiscale di sempre", ha detto John Ternus, CEO di Apple.

"Chiudiamo l'anno con la nostra gamma di prodotti più ambiziosa di sempre. Questa include l'iPhone Duo, l'iPhone che ha segnato la trasformazione più significativa dai tempi del modello originale, insieme all'iPhone 18 Pro e all'iPhone 18 Pro Max, i nostri iPhone più potenti di sempre. Abbiamo inoltre appena presentato una generazione completamente nuova di hardware per la casa e abbiamo introdotto per la prima volta la tecnologia Touch sui Mac. Insieme alla nuovissima intelligenza artificiale di Siri, si tratta di una gamma incredibile che ci accompagnerà verso le festività natalizie."

A contribuire quindi sono stati i nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max, che hanno sostenuto le vendite della gamma durante il trimestre. A tal proposito, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di iPhone 18 Pro.