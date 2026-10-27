Apple conferma i problemi al display di iPhone Duo: cosa sta succedendo

Negli ultimi giorni sono state condivise diverse segnalazioni relative al pieghevole iPhone Duo di Apple . Tutte avevano in comune la stessa problematica: crepe sul display interno dopo pochissime ore di utilizzo, spesso accompagnate da rumori anomali durante l'apertura. La portata del problema non era ancora chiara, ma finalmente Apple si è sbottonata sulla questione e ha "spiegato" cosa sta accadendo.

Un problema reale

Apple ha confermato a 9to5Mac di essere effettivamente a conoscenza di un problema che riguarda il display interno. La problematica dovrebbe interessare un numero limitato di dispositivi e gli utenti coinvolti possono contattare AppleCare per ottenere un dispositivo sostitutivo.

"La reazione degli utenti che hanno provato per primi l'iPhone Duo è stata incredibilmente positiva e stiamo assistendo a sviluppi entusiasmanti da parte degli sviluppatori, che stanno aggiornando rapidamente le loro app per sfruttare al meglio il suo design unico. Siamo a conoscenza di un problema che interessa il display interno di un numero limitato di iPhone Duo. Se gli utenti riscontrano problemi con il display del proprio iPhone Duo, sono pregati di contattare AppleCare per ottenere un dispositivo sostitutivo."

L'iPhone Duo di un utente

Insomma, l'azienda ha confermato che alcuni dispositivi presentano effettivamente dei problemi, dimostrando che le segnalazioni non erano infondate. Non si tratterebbe, quindi, di danni accidentali o legati a un utilizzo scorretto da parte degli utenti, ma di una problematica che dovrebbe riguardare le unità prodotte. Tuttavia, Apple non ha fornito ulteriori dettagli sulle possibili cause. Chi ha acquistato le prime unità dovrà quindi sperare di non rientrare tra gli utenti coinvolti, altrimenti dovrà richiedere un dispositivo sostitutivo. Al momento, comunque, il problema sembrerebbe riguardare un numero molto limitato di iPhone Duo.

Resta però da capire quanto bisognerà aspettare per la sostituzione. Considerati gli attuali problemi di approvvigionamento, infatti, gli utenti coinvolti potrebbero dover attendere più del previsto prima di ricevere un nuovo dispositivo, senza avere ancora una data precisa.